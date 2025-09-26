«Todos somos seres extraordinarios. Tenemos un gran potencial»

El Centro Joven Kontadores de Bidebieta cederá este curso parte de sus instalaciones a La Akademia, un proyecto educativo que, de forma completamente gratuita, promueve ... la educación emocional entre jóvenes de 18 a 23 años. La iniciativa alcanza este año su undécima edición dispuesta a seguir ayudando a los alumnos a que descubran su potencial.

– La Akademia promete descubrir a cada alumno cuál es su propósito. No se parece a la oferta educativa que plantea la formación reglada...

– Conviene remarcar que el propósito no es algo fijo que vaya a ser para siempre. Pero antes de eso, primero hay que querer buscar. Por eso, nosotros hablamos de alumnos comprometidos con ellos mismos y por eso nuestros alumnos son mayores de 18 años, ya que están en un proceso de madurez y tienen libertad para elegir si quieren hacer este proceso de introspección, de búsqueda, de hacerse preguntas.

– El sistema tradicional no responde a esas preguntas importantes, como qué tipo de vida quiero construir, cuáles son mis talentos, etc... ¿La Akademia sí se centra en ellas?

– La formación reglada se enfoca, sobre todo, en adquirir conocimientos específicos y competencias en el mundo laboral. Son indispensables y nadie lo pone en duda. Sin embargo, rara vez se detiene en el desarrollo del propósito personal. En ese sentido, La Akademia ayuda a cada alumno a definir una dirección que guíe sus decisiones, objetivos y su sentido de vida.

– Por tanto, ambos tipos de formación son complementarios. No entran en confrontación.

– Totalmente complementarios. Puede que los jóvenes sientan presión por tener que cumplir expectativas externas, ya sean familiares o sociales, sin que se les ofrezca un espacio adecuado para reflexionar. La Akademia llena ese vacío. Nos enfocamos en enseñarles a identificar y desarrollar sus talentos personales, lo que les da la confianza necesaria para tomar decisiones más alineadas con lo que ellos quieren.

– En el tipo de formación que ofrecen en su centro cuentan con la figura del facilitador. ¿Es lo mismo que un profesor?

– Más que un profesor, es la persona que comparte su experiencia y conocimientos. También tenemos la figura del acompañante. Puede ser un psicólogo o terapeuta que colabora aportando su acompañamiento a cada alumno dos veces al mes de forma online o presencial. Es quien hace el seguimiento de su proceso. Se crea mucho vínculo.

– ¿Usted también ejerce de facilitadora?

– Sí, soy facilitadora de un taller de motivación personal que se titula 'Somos seres extraordinarios'.

– Con ese título, los alumnos irán más que encantados a clase.

– Les explico que todos somos seres extraordinarios porque, aunque todos tenemos áreas que podemos mejorar, tenemos un gran potencial. Sin embargo, no siempre disponemos de las herramientas para sacarlo adelante. El mensaje que trato de trasladarles es que la motivación no se trata únicamente de estar alegre y animado, sino que responde a tener un motivo, un propósito, un para qué.

– ¿Cómo desarrolla el taller?

– Lo primero es identificar qué fortalezas tenemos y cuáles son los puntos que debemos mejorar a la hora de llevar a cabo ese para qué o eso que nos impulsa.

– Y ese para qué, ¿pueden ser muchas cosas?

– Depende de cada uno. Hay jóvenes que se encuentran en la encrucijada de no saber qué quieren estudiar. De pequeños nos preguntaban: ¿Qué quieres ser de mayor? Ahora te preguntan: ¿Qué quieres estudiar? Lo que yo pregunto es: ¿En quién te quieres convertir? La respuesta está muy ligada a los valores. Por eso hay otro taller destinado a identificarlos. La Akademia es un espacio seguro en el que cada uno puede expresar libremente sus inquietudes y compartirlas, sin que se sienta juzgado. También abordamos el tema de las creencias. Desde que nacemos y hasta que nos convertimos en adultos, nos creemos lo que nos dice nuestro entorno. De ahí la importancia del autoconocimiento.

– ¿Cuándo comenzará el curso?

– El 8 de octubre. Y terminará a finales de mayo. Los talleres se reparten en tres horas por semana. Son principalmente prácticos e invitan a la reflexión. Se hacen ejercicios, dinámicas, reflexión grupal... Cada semana es diferente. El 1 de octubre celebraremos, a las 19.00 horas en el Centro Joven Kontadores, una jornada de puertas abiertas. Los posibles alumnos pueden contactarnos a través Instagram (@laakademiadonosti) o llamando al teléfono 616558802.

– ¿Cómo es su programa educativo? ¿Hay exámenes? ¿Notas?

– Es algo que nos preguntan mucho. No hay exámenes, aunque todos aprobarían con nota porque lo bonito de este proceso es que ellos ya tienen todas las respuestas, solo tienen que indagar.

– ¿Cómo valoran los jóvenes la experiencia una vez que concluye el curso?

– Muy bien. Es gente que participa y se presta a todos los talleres, aunque todos son muy distintos.