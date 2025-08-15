Programa de hoy viernes 15 en la Aste Nagusia de San Sebastián

Marlon tocará en el concierto de Sagüés la noche de este viernes.

San Sebastián celebra este viernes su sexto día de Semana Grande y la ciudad volverá a verse envuelta en un sinfín de actividades y diversiones, como txarangas, concursos gastronómicos, eventos deportivos y culturales... La programación adelanta otro día en el que Donostia no va a parar ni un instante. Este viernes, 15 de agosto, no hay mejor forma de celebrar las fiestas que hacerlo con las siguientes opciones:

1

Festival de Cine Marítimo del Aquarium «Aquarium»

Una proyección que permitirá descubrir las entrañas del Aquarium donostiarra y conocer los trabajos que se realizan en el Laboratorio, la Zona de las Cuarentenas, la Cocina de los peces. Una visita especial en imágenes y vídeos realizados por los trabajadores del Aquarium.

Festival de Cine Marítimo del Aquarium «Aquarium» Lugar : Parte vieja/Aquarium Donostia

Hora: 12.00-13.00

2

Zirko Txosko presenta «Tavole», circo-teatro y humor

En la Semana Grande se disfruta del circo y del teatro por igual. «Tavole» mezcla relatos y experiencias cotidianas con fantasía a través del humor. Será en la Plaza Cataluña, en Gros.

Zirko Txosko presenta «Tavole», circo-teatro y humor Lugar : Gros-Ulia/Plaza Cataluña

Hora: 19.30-20.20

3

Concurso de Fuegos Artificiales

Esta noche el Concurso Internacional de Fuegos Artificiales de la Semana Grande de San Sebastián volverá a reunir a los donostiarras con su espectacular show de luces y sonido en la bahía de La Concha. En la cita nocturna por excelencia de la Semana Grande donostiarra, Pirotecnia Valenciana, con una impresionante combinación de tradición, innovación y emoción, luchará por ser la más aplaudida por la bahía.

Concurso de Fuegos Artificiales Lugar : Centro/Bahía de La Concha

Hora: 22.45-23.15

4

Concierto de Semana Grande en Sagüés

Este viernes es el turno de Marlon, una banda asturiana que se ha posicionado como uno de los referentes del pop nacional en los últimos años. En 2024 recibieron su primer premio Los40 Music Award a mejor colaboración con su tema 'Olvidé olvidarte'.

Concierto de Sagüés Lugar : Plaza Tomás Alba

Hora: 23.45

5

Más en el programa de Aste Nagusia 2025

Más allá del cine marítimo, el circo-teatro, el concurso de fuegos artificiales y el concierto de Sagüés, el programa de la Semana Grande de San Sebastián 2025 ofrece una amplia variedad de actividades para este viernes 15 de agosto.

A tener en cuenta hoy en Semana Grande...

Infantil: Hinchables en la plaza Gaskuña de 11.00 a 14.00.

Gastronomía : VIII Concurso Aste Nagusia de merluza en salsa verde en la calle Matía, de 11.00 a 13.00

Deporte: LV Travesía a nado al Paseo Nuevo, de 12.00 a 12.30.

Danza: Verdini Dantza Taldea, en la plaza de la Constitución de 20.00 a 21.30.

Concierto: Quincena Musical de San Sebastián en el Kursaal tocan: Annelise Clement (clarinete), Matthias Champon (trompeta), Joël Versavaud (saxofón). Será de 20.00 a 21.30.

Programa de la Semana Grande de Donostia 2025 | Viernes 15

