Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Marlon tocará en el concierto de Sagüés la noche de este viernes.
Semana Grande 2025

Programa de hoy viernes 15 en la Aste Nagusia de San Sebastián

Penúltimo día de la Semana Grande, con actividades como el Festival de Cine Marítimo, el teatro 'Tavole', fuegos artificiales y concierto

A. Q

San Sebastián

Viernes, 15 de agosto 2025, 08:41

San Sebastián celebra este viernes su sexto día de Semana Grande y la ciudad volverá a verse envuelta en un sinfín de actividades y diversiones, como txarangas, concursos gastronómicos, eventos deportivos y culturales... La programación adelanta otro día en el que Donostia no va a parar ni un instante. Este viernes, 15 de agosto, no hay mejor forma de celebrar las fiestas que hacerlo con las siguientes opciones:

1

Festival de Cine Marítimo del Aquarium «Aquarium»

Una proyección que permitirá descubrir las entrañas del Aquarium donostiarra y conocer los trabajos que se realizan en el Laboratorio, la Zona de las Cuarentenas, la Cocina de los peces. Una visita especial en imágenes y vídeos realizados por los trabajadores del Aquarium.

Festival de Cine Marítimo del Aquarium «Aquarium»

  • Lugar: Parte vieja/Aquarium Donostia

  • Hora: 12.00-13.00

2

Zirko Txosko presenta «Tavole», circo-teatro y humor

En la Semana Grande se disfruta del circo y del teatro por igual. «Tavole» mezcla relatos y experiencias cotidianas con fantasía a través del humor. Será en la Plaza Cataluña, en Gros.

Zirko Txosko presenta «Tavole», circo-teatro y humor

  • Lugar: Gros-Ulia/Plaza Cataluña

  • Hora: 19.30-20.20

3

Concurso de Fuegos Artificiales

Esta noche el Concurso Internacional de Fuegos Artificiales de la Semana Grande de San Sebastián volverá a reunir a los donostiarras con su espectacular show de luces y sonido en la bahía de La Concha. En la cita nocturna por excelencia de la Semana Grande donostiarra, Pirotecnia Valenciana, con una impresionante combinación de tradición, innovación y emoción, luchará por ser la más aplaudida por la bahía.

Concurso de Fuegos Artificiales

  • Lugar: Centro/Bahía de La Concha

  • Hora: 22.45-23.15

4

Concierto de Semana Grande en Sagüés

Este viernes es el turno de Marlon, una banda asturiana que se ha posicionado como uno de los referentes del pop nacional en los últimos años. En 2024 recibieron su primer premio Los40 Music Award a mejor colaboración con su tema 'Olvidé olvidarte'.

Concierto de Sagüés

  • Lugar: Plaza Tomás Alba

  • Hora: 23.45

5

Más en el programa de Aste Nagusia 2025

Más allá del cine marítimo, el circo-teatro, el concurso de fuegos artificiales y el concierto de Sagüés, el programa de la Semana Grande de San Sebastián 2025 ofrece una amplia variedad de actividades para este viernes 15 de agosto.

A tener en cuenta hoy en Semana Grande...

  • Infantil: Hinchables en la plaza Gaskuña de 11.00 a 14.00.

  • Gastronomía: VIII Concurso Aste Nagusia de merluza en salsa verde en la calle Matía, de 11.00 a 13.00

  • Deporte: LV Travesía a nado al Paseo Nuevo, de 12.00 a 12.30.

  • Danza: Verdini Dantza Taldea, en la plaza de la Constitución de 20.00 a 21.30.

  • Concierto: Quincena Musical de San Sebastián en el Kursaal tocan: Annelise Clement (clarinete), Matthias Champon (trompeta), Joël Versavaud (saxofón). Será de 20.00 a 21.30.

Programa de la Semana Grande de Donostia 2025 | Viernes 15

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Aquella tragedia marcó a nuestro hijo para siempre pero él siguió viniendo a los fuegos artificiales»
  2. 2 Alertan de la venta en La Bretxa en Donostia de los quesos franceses contaminados con listeria que han causado al menos dos muertos
  3. 3 El anillo de compromiso que Cristiano Ronaldo regaló a Georgina es de una joyería vasca
  4. 4

    El fondo de financiación Baghdadi Capital, sponsor principal de la Real Sociedad: «Es un sueño hecho realidad»
  5. 5 La huida de un oso en los Pirineos en mitad de la noche que ha terminado con dos jóvenes en el hospital
  6. 6

    La foto de la Semana Grande: los últimos cuatro alcaldes juntos en el Ayuntamiento
  7. 7 Viaja a San Sebastián solo para probar este pintxo de tortilla de patata: «Es la mejor del mundo»
  8. 8

    El Cervantes retira la bandera española en el palacete del PNV en París
  9. 9

    La fonda de Urbia cierra sus puertas este domingo y busca nuevos inquilinos
  10. 10

    Fallece el joven que sufrió un grave accidente de moto hace tres semanas en Hondarribia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Programa de hoy viernes 15 en la Aste Nagusia de San Sebastián

Programa de hoy viernes 15 en la Aste Nagusia de San Sebastián