Programa de hoy sábado 16 en la Aste Nagusia de San Sebastián

Un txiki se divierte bajando por el tobogán acuático del Kursaal.

I. G. D. San Sebastián Sábado, 16 de agosto 2025, 09:42 Comenta Compartir

San Sebastián despide este sábado su Semana Grande. Pero, aunque sea una última vez, la ciudad vibrará, bailará y cantará con txarangas, concursos gastronómicos, eventos deportivos y culturales... La programación adelanta un último día en el que el frenesí y la fiesta invadirán San Sebastián. Este sábado, 16 de agosto, no hay mejor forma de celebrar las fiestas que hacerlo con las siguientes opciones:

1

Tobogán acuático gigante

Llega el último día pero es una de los acontecimientos más esperados para los más txikis. Las terraza del Kursaal se convierte en un parque acuático en el que personas de todas las edades pueden refrescarse. Aunque lo que roba el protagonismo no es tanto el parque sino el tobogán gigante que baja desde la terraza. Con una longitud de 100 metros, es una experiencia inolvidable de la Aste Nagusia.

Tobogán acuático gigante Lugar : Terraza Zurriola del Kursaal

Hora: 12.00-14.00

2

Igeldoko Harria / Uliako Harria

135 kilos. Es lo que pesa la piedra, más conocido como Igeldoko Harria, extraída de los acantilados de Igeldo. Los harrijasotzailes intentarán levantarla este sábado en la plaza de la Trinidad en un espectáculo que pone los pelos de punta a cualquiera. También se celebrará una nueva edición de la Uliako Harria, la versión femenina de la prueba en la que hay que levantar una piedra de 70 kilos.

Igeldoko Harria / Uliako Harria Lugar : Plaza de la Trinidad

Hora: 18.30-20.45

3

Concurso de Fuegos Artificiales

Culmina el Concurso Internacional de Fuegos Artificiales de la Semana Grande de San Sebastián con un impresionante espectáculo piromusical. En una colaboración histórica para la 60.ª edición del Concurso, el diseñador británico Karl Mitchell-Shead, de Illusion Fireworks Ltd., une fuerzas creativas con la reconocida Pirotecnia Martí de Valencia. Entre los dos, deslumbrarán a todo San Sebastián desde la bahía de La Concha.

Espectáculo Piromusical Lugar : Centro/Bahía de La Concha

Hora: 22.45-23.15

4

Concierto de Semana Grande en Sagüés

La cita más importante entre los conciertos de Sagüés, el día señalado, el cierre, es para Leire Martínez. Más que conocida por su trayectoria como vocalista de La Oreja de Van Gogh, es una de las voces más reconocidas del pop español. En esta última velada, hará vibrar la Zurriola entera.

Concierto de Sagüés Lugar : Plaza Tomás Alba

Hora: 23.45

5

Más en el programa de Aste Nagusia 2025

Más allá de del tobogán acuático gigante, de la Igeldoko harria, el espectáculo piromusical y el concierto de Sagüés, el programa de la Semana Grande de San Sebastián 2025 ofrece una amplia variedad de actividades para este sábado 16 de agosto.

A tener en cuenta hoy en Semana Grande...

Infantil: Esgrima infantil en la plaza Cataluña, de 16.00 a 19.00.

Gastronomía : XVIII Concurso Aste Nagusia de Marmitako en la calle Elkano, de 11.00 a 13.00.

Deporte: Regata de vela crucero por la bahía de la Concha, Paseo Nuevo y Zurriola, de 15.00 a 17.00.

Música: Banda de Música de Olite-Erriberri en el Kiosko del Boulevard, de 19.30 a 21.00.

Concierto: Espectáculo de música y láser de la mano de la DJ Irune Muguruza. En la bahía de La Concha, de 23.10 a 23.40

Programa de la Semana Grande de Donostia 2025 | Sábado 16

