Programa de hoy jueves 14 en la Aste Nagusia de San Sebastián

El Dantz Point será en los viveros de Ulía.

I. G. D. San Sebastián Jueves, 14 de agosto 2025, 06:39 Comenta Compartir

La Semana Grande llena de fiesta San Sebastián. Este jueves, la fiesta y el baile conquistarán la ciudad en otra increíble jornada de la Aste Nagusia. La programación anticipa otro día en el que Donostia no va a parar ni un instante. Este jueves, 14 de agosto, estas son las mejores opciones para celebrarlo por todo lo alto:

1

IV. Dantz Point

Los dantz-point pretenden, mediante música electrónica y de vanguardia, poner en valor espacios y lugares emblemáticos. Este jueves Mario Azurza, P3z, Santa Klaux y Txibi serán los encargados de conectar naturaleza y música en el Ulía.

IV. Dantz Point Aste Nagusia Lugar : Viveros de Ulía

Hora: 16.00-22.30

2

Entonación del ¡¡Festara!!

Es un clásico de la Semana Grande. Sin él, tal vez no podríamos salir de fiesta por las calles de San Sebastián o disfrutar, bailar y cantar. Es el canto del ¡¡Festara!!, una invitación a disfrutar de las fiestas que se están viviendo en la ciudad. Se cantará desde tres puntos distintos de la ciudad. El coro de Gaztelbide lo hará desde la plaza de la Virgen del Coro, el coro Luberri lo hará desde la plaza Alfonso XIII, en el Antiguo, y el coro Goratzar en la plaza Aitzol, en Amara. Todos de 23.45 a 00.45.

Bambalúa Teatro presenta «Camino», comedia teatral Lugar : Centro, Amara y Antiguo

Hora: 23.45-00.45.

3

Concurso de Fuegos Artificiales

Vuelve el Concurso Internacional de Fuegos Artificiales de la Semana Grande de San Sebastián con la intención de deslumbrar y robar los corazones de los donostiarras con sus sonidos y luces desde la bahía de La Concha. En la cita nocturna de este jueves, la pirotecnia Caballer FX, con una apuesta firme por la innovación sin perder la esencia artesanal, intentará hacerse con el oro.

Concurso de Fuegos Artificiales Lugar : Centro/Bahía de La Concha

Hora: 22.45-23.15

4

Concierto de Semana Grande en Sagüés

La noche donostiarra le pertenece esta noche, al menos a ese lado del Urumea, a Sexy Zebras, un grupo transversal y polifónico, con melodías redondas que los acercan tanto al rock and roll más encendido como a un pop ultra-enérgico.

Concierto de Sagüés Lugar : Plaza Tomás Alba

Hora: 23.45

5

Más en el programa de Aste Nagusia 2025

Más allá de de Dantz Point, el ¡¡Festara!!, el concurso de fuegos artificiales y el concierto de Sagüés, el programa de la Semana Grande de San Sebastián 2025 ofrece una amplia variedad de actividades para este jueves 14 de agosto.

A tener en cuenta hoy en Semana Grande...

Infantil: Construyendo mi ciudad en la plaza Cataluña de 16.00 a 18.00.

Gastronomía : Mercado especial de productos agrícolas de Euskal Herria, en la calle Loiola, de 9.00 a 14.00.

Deporte: XXX Torneo Aste Nagusia de pelota a mano: Finales en la plaza de la Trinidad, de 16.00 a 18.00.

Música: Taupada Batukada en Gros y Sagüés, de 18.30 a 21.00.

Concierto: Quincena Musical de San Sebastián en Tabakalera tocan Jesús Rubio y Luz Prado. Será de 19.30 a 20.30.

Programa de la Semana Grande de Donostia 2025 | Jueves 14