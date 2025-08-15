Multitudinario Festara frente a la sociedad Gaztelubide

A. I. Viernes, 15 de agosto 2025, 09:14 Comenta Compartir

El Festara más famoso, por quién lo canta y dónde lo hace, se interpretó esta pasada medianoche en la plaza Virgen del Coro de la Parte Vieja, frente a la sociedad Gaztelubide y muy cerca de la basílica Santa María. Los cantores del Orfeón de la Castaña entonaron con fuerza esta pieza tan tradicional, que creó José María Usandizaga, envueltos en un ambiente único de fiesta, con la calle abarrotada de público.

El acto se realizó tras la habitual cena de la víspera de la Virgen en la sociedad y de la misa de la Salve, celebrada por la tarde en la basílica Santa María.

Semana Grande de San Sebastián