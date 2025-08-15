Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un momento del Festara frente a la sociedad Gaztelubide.
Un momento del Festara frente a la sociedad Gaztelubide. Lobo Altuna
Semana Grande

Multitudinario Festara frente a la sociedad Gaztelubide

Se interpretó esta pasada medianoche en la plaza Virgen del Coro de la Parte Vieja

A. I.

Viernes, 15 de agosto 2025, 09:14

El Festara más famoso, por quién lo canta y dónde lo hace, se interpretó esta pasada medianoche en la plaza Virgen del Coro de la Parte Vieja, frente a la sociedad Gaztelubide y muy cerca de la basílica Santa María. Los cantores del Orfeón de la Castaña entonaron con fuerza esta pieza tan tradicional, que creó José María Usandizaga, envueltos en un ambiente único de fiesta, con la calle abarrotada de público.

Ver 25 fotos

El acto se realizó tras la habitual cena de la víspera de la Virgen en la sociedad y de la misa de la Salve, celebrada por la tarde en la basílica Santa María.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Aquella tragedia marcó a nuestro hijo para siempre pero él siguió viniendo a los fuegos artificiales»
  2. 2 Alertan de la venta en La Bretxa en Donostia de los quesos franceses contaminados con listeria que han causado al menos dos muertos
  3. 3 El anillo de compromiso que Cristiano Ronaldo regaló a Georgina es de una joyería vasca
  4. 4

    El fondo de financiación Baghdadi Capital, sponsor principal de la Real Sociedad: «Es un sueño hecho realidad»
  5. 5 La huida de un oso en los Pirineos en mitad de la noche que ha terminado con dos jóvenes en el hospital
  6. 6 Viaja a San Sebastián solo para probar este pintxo de tortilla de patata: «Es la mejor del mundo»
  7. 7

    La foto de la Semana Grande: los últimos cuatro alcaldes juntos en el Ayuntamiento
  8. 8

    El Cervantes retira la bandera española en el palacete del PNV en París
  9. 9

    Fallece el joven que sufrió un grave accidente de moto hace tres semanas en Hondarribia
  10. 10

    La fonda de Urbia cierra sus puertas este domingo y busca nuevos inquilinos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Multitudinario Festara frente a la sociedad Gaztelubide