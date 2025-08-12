Incertidumbre con Morante de la Puebla en Semana Grande: ¿podrá torear en la feria tras su reciente cogida? Llegan a los corrales de Illumbe las dos primeras corridas de la feria, mientras la empresa aguarda confirmación sobre la presencia o no del torero el día 15

La pregunta está en boca de todos, de los aficionados en la calle y de todos los que, por diversas razones, equipo presidencial, prensa, taurinos, como es costumbre, nos acercamos a los corrales de Illumbe a presenciar el desembarque de las dos primeras corridas. Lo que tenemos todos que tener en cuenta es que la ausencia de un torero anunciado en un cartel no es oficial hasta que llega a poder de la empresa el certificado médico correspondiente que atestigua la imposibilidad del diestro en llevar a cabo su actuación. Y hasta el momento en que se escribe esta crónica no se ha producido. Si se produce, la empresa lo comunicará oficialmente para el conocimiento del público e igualmente anunciará quién es el diestro que sustituye al herido.

A día de hoy, martes, José Antonio Morante, había recibido el alta en Pontevedra y se había dirigido a Portugal, de donde es su apoderado. Nos comentaron que iba a ser reconocido allí y que se tomaría la decisión sobre la fecha de su reaparición. Hasta ese momento, a esperar. Y mientras tanto llegaron los primeros inquilinos a los corrales de la pasa. Cuatro novillos y dieciséis toros.

Como ya saben los aficionados, en el momento del desembarque se efectúa el primer reconocimiento de las reses, fundamentalmente de sus características físicas o de su trapío. En este caso de todos los toros y novillos reseñados pasaron el reconocimiento catorce, siendo retirados un toro de cada corrida.

Se desencajonaron en primer lugar los cuatro novillos de 'Virgen María' dos que serán lidiados y dos sobreros, sin saber cuáles hasta el momento del sorteo. Es una ganadería muy nueva con procedencia totalmente de Núñez del Cuvillo aunque el hierro y la antigüedad es de 1943. Muy bien presentados, tres colorados y un negro y si tuviera que dar un nombre me arriesgaría a decir Atrevido 23, negro listón de 495 kilos.

A continuación, fueron saliendo del camión los toros de la primera corrida, la del día 14 de la ganadería de 'El Vellosino'. Una auténtica corrida de toros, con trapío, hechuras, armónica en su físico, bien presentada de cara, con toros enmorrillados, cuajados. Negros y un castaño. Puede ser 'la corrida' y si da un buen juego tendrá delante a tres toreros de arte. Para mí, es el cartel de la Feria. Puesto a dar nombres, dos: Madrileño37, castaño de 590 kilos, y Molino68 de 585 kilos, negro mulato listón. Esta ganadería originaria de Salamanca pertenece a lo que algunos taurinos llaman los 'Domecq de Salamanca'. Es procedencia Juan Pedro Domecq vía Manuel San Román y Antonio Arribas. En los últimos años ha tenido triunfos importantes tanto en Salamanca como en Logroño.

La corrida de Núñez del Cuvillo fue la siguiente en ser desenjaulada. Seis toros, cuatro más dos sobreros de los que han pasado el reconocimiento cinco. Corrida muy acorde con el trapío del ya encaste propio de la ganadería, una de las preferidas por las actuales figuras y más concretamente por José Antonio Morante. Castaños, negros y un colorado dieron en la báscula entre los cuatrocientos setenta y los quinientos cuarenta kilos.

Llegaron además dos sobreros de la ganadería de Fermín Bohórquez, encaste Murube, faltando por llegar, lo hará el día 14, la corrida de Zalduendo y los toros de rejones de 'El Capea' que se lidiarán el día 16.

Carteles muy interesantes

Volviendo al inicio, esta feria, que tenía un carácter diferente por el tipo de festejos mixtos estaba sustentada en la figura del diestro de La Puebla del Río, en una temporada única , irrepetible y que pasará a la historia del toreo. Esperando que pueda reaparecer en nuestro coso, de cualquier modo, los carteles siguen siendo más que interesantes. La primera corrida con un torero de arte en grado sumo como es Juan Ortega, el toreo alegre y puro de Borja Jiménez y la majestuosidad del brillante ganador de la última concha de oro Pablo Aguado debe ser una corrida de aficionados y de descubrimiento para el público a poco que colabore el magnífico encierro de El Vellosino.

Sea quien sea quien sustituya el viernes a Morante si no pudiera hacer el paseíllo, los alicientes del cartel se mantendrán. Aun cuando se dice que todos los toreros hacen el paseíllo el día 15 de agosto, viendo los carteles anunciados en otras plazas, hay nombres que se pudieran barajar: Diego Urdiales, el mismo Pablo Aguado, Fortes, Paco Ureña o algún torero francés. Seguro que es un diestro de prestigio para acompañar a Marco Pérez, que ya es matador de alternativa con 17 años y que nos dejó tan buen sabor de boca el pasado año, el mismo que esperemos nos deje la novillera Olga Casado que completa el cartel y que puede en unos años convertirse en un referente del toreo femenino.

Mixto igualmente el último festejo, encabezado por Guillermo Hermoso que ha recogido de forma magistral la antorcha de su padre. Sus actuaciones se cuentan por triunfos y cortó dos orejas el pasado año en Illumbe. Le acompañan dos figuras del toreo actual. José María Manzanares, con su toreo clásico, elegante y preciosista y Alejandro Talavante, toreo único, imprevisible, capaz de abandonarse en cada uno de los muletazos que componen su faena.