Morante, cogido de gravedad a cinco días de torear en Donostia

El diestro José Antonio Morante de la Puebla resultó herido de gravedad este domingo tarde cuando lidiaba a su primer toro de la jornada dominical ... de la Feria de Pontevedra. El sevillano fue volteado y se tuvo que retirar a la enfermería sin poder continuar su faena tras recibir una cornada «extensa» en el muslo derecho.

La cogida se produce a cinco días de su participación en la Feria de Semana Grande de San Sebastián, donde está previsto que toree el viernes 15 junto a Marco Pérez y la novillera Olga Casado a partir de las seis de la tarde con toros de Núñez del Cubillo. De la evolución del torero dependerá su presencia o no en el coso de Illumbe.

Morante, de 45 años, fue atendido de inmediato en la enfermería de la plaza de toros de Pontevedra. Según el parte médico, el diestro sufrió una cornada «en la cara interna del muslo derecho. Herida anfractuosa de 10 cm. que afecta a tejido subcutáneo, fascia muscular y desgarro de abductor mayor con dos trayectorias: una descendente de 10 centímetros y otra ascendente de 6 centímetros», señala. Posteriormente fue trasladado al hospital tras haber sido intervenido.

El de Puebla del Río, gran dominador de la temporada taurina, que está abarrotando las plazas de España, resultó cogido por el toro 'Carrillón', de la ganadería Garcigrande, un astado de 520 kilos de peso. El animal era flojo y se quedaba corto. Para sacar lo mejor de él, Morante se lo llevó al centro del ruedo. Con arrojo y su depurada técnica lo fue dominando, pero los especialistas ya estaban percibiendo que poniéndose en gran riesgo. Y así ocurrió, fue alcanzado por el toro y hubo de ser retirado a la enfermería, llevado en volandas por dos miembros de su cuadrilla.

Rifirrafe con Roca Rey

El toro que cogió a Morante fue matado sin mayores contratiempos por Talavante y luego llegó una alegría para resarcir el susto, una soberbia faena de Daniel Luque. Hizo maravillas con un toro muy bravo llamado acertadamente Coraje y fue premiado con dos orejas y fuerte petición de rabo.

En vísperas de su cogida de este domingo, Morante había triunfado en Marbella –cortó un rabo– y el Puerto, donde salió por la Puerta Grande a hombros, al igual que los otros dos diestros de la tarde, Daniel Crespo y Roca Rey, con el que tuvo un sonado enfrentamiento en el callejón por un quite del peruano. El maestro andaluz se lo reprochó y Roca Rey le respondió con un displicente: «Maestro, fúmese un purito».