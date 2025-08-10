Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Morante en Pontevedra. MUNDOTORO

Morante, cogido de gravedad a cinco días de torear en Donostia

El diestro sevillano fue voleado al ejecutar un pase de pecho a su primer toro en Pontevedra y sufrió una cornada en el muslo derecho

DV

Domingo, 10 de agosto 2025, 22:17

El diestro José Antonio Morante de la Puebla resultó herido de gravedad este domingo tarde cuando lidiaba a su primer toro de la jornada dominical ... de la Feria de Pontevedra. El sevillano fue volteado y se tuvo que retirar a la enfermería sin poder continuar su faena tras recibir una cornada «extensa» en el muslo derecho.

