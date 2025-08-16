Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un momento de la actuación de Marlon.

Ver 34 fotos
Un momento de la actuación de Marlon. Aura Erro
Conciertos de Semana Grande

Marlon enamora con su sensibilidad y romanticismo

Los asturianos se ganaron la complicidad de Sagüés con un espectáculo que navegó entre la fiesta y la emoción

Pablo de León

Sábado, 16 de agosto 2025, 07:15

El ambiente de Sagüés, cargado de expectación y ganas de fiesta, hizo de la plaza un punto de congregación de un público compuesto por familias, ... grupos de amigos, turistas y seguidores de Marlon. La audiencia poco a poco se fue agolpando frente al escenario, respondiendo a la llamada del conjunto asturiano, ocupando cada hueco disponible y dejando claro que esta actuación era uno de los platos fuertes de las fiestas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un participante durante la Travesía del Paseo Nuevo de San Sebastián
  2. 2

    La Ertzaintza investiga la muerte en Legazpi de un hombre desaparecido al menos desde el miércoles
  3. 3 El outlet de San Sebastián en un sótano de 20 metros cuadrados que vende zapatillas a mitad de precio
  4. 4

    Fallece el joven que sufrió un grave accidente de moto hace tres semanas en Hondarribia
  5. 5 El conocido bar de San Sebastián que cumple 75 años con una marca inalcanzable: 10 millones de gambas rebozadas
  6. 6

    Gipuzkoa resiste al día más caluroso del verano a 40º en la costa y récord de atendidos
  7. 7

    La Real deja sin dorsal a Odriozola, Becker, Carlos, Sadiq y Javi López
  8. 8 «Nos gusta cenar rodaballo a la brasa con vino blanco frente al mar»
  9. 9

    «Es angustioso acostarte viendo las llamas por la ventana»
  10. 10

    Una multitud arropa a Fermin Muguruza en su barrio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Marlon enamora con su sensibilidad y romanticismo