Jokin Pinatxo, en un momento del concierto de anoche en Sagüés.

Jokin Pinatxo, en un momento del concierto de anoche en Sagüés. Aura Erro

Una noche de contrastes y emoción con Janus Lester

Entre intimidad, reivindicación y energía contagiosa, el grupo construyó un espacio propio donde el público se entregó de principio a fin

Pablo de León

Jueves, 14 de agosto 2025, 08:12

Sagüés, en plena Semana Grande donostiarra, estaba ya encendido antes de que Janus Lester pisara el escenario. Y aunque no fue uno de los conciertos ... más multitudinarios hasta la fecha —como fueron los casos de Morodo y OBK—, la audiencia fue considerable y entregada desde el primer instante. Lo que ocurrió a partir de los primeros acordes de «Argitu Zain» y «Minutuak» rompió cualquier expectativa de concierto veraniego al uso. No fue solo la energía, que la hubo de sobra, sino la manera en la que el grupo la administró, modulando intensidad y climas con un pulso casi narrativo.

