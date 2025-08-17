Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Txarangas y participantes en el arranquedel desfile frente al kiosko del Boulevard.

Txarangas y participantes en el arranquedel desfile frente al kiosko del Boulevard. Aura Erro

Irrikitaldia despide las fiestas a lo grande

El desfile por la Parte Vieja de disfraces paródicos cargados de crítica social se llenó de cuadrillas y familias «porque aquí la diversión está asegurada»

Pablo Campano

San Sebastián

Domingo, 17 de agosto 2025, 21:07

Irrikitaldia ha celebrado esta tarde su vigésimo aniversario, llenando nuevamente las calles de la Parte Vieja de San Sebastián de fiesta, música, sátira y disfraces ... en el desfile que cierra la Semana Grande. De la mano de Donostiako Piratak, cientos de personas de todas las edades se han unido a la cita, ataviadas con vestimentas de época. No han faltado las ya tradicionales parodias con tintes históricos y actuales, con cuadrillas enteras con vestimentas temáticas, figuras emblemáticas e incluso réplicas de alcaldes asistieron al desfile, creando un ambiente festivo y reivindicativo con mucho sabor a Belle Epoque.

