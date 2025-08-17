Irrikitaldia despide las fiestas a lo grande

Irrikitaldia ha celebrado esta tarde su vigésimo aniversario, llenando nuevamente las calles de la Parte Vieja de San Sebastián de fiesta, música, sátira y disfraces ... en el desfile que cierra la Semana Grande. De la mano de Donostiako Piratak, cientos de personas de todas las edades se han unido a la cita, ataviadas con vestimentas de época. No han faltado las ya tradicionales parodias con tintes históricos y actuales, con cuadrillas enteras con vestimentas temáticas, figuras emblemáticas e incluso réplicas de alcaldes asistieron al desfile, creando un ambiente festivo y reivindicativo con mucho sabor a Belle Epoque.

A las 17.00 horas, desde el kiosco del Boulevard, ha arrancado la comitiva con el sonido de las txarangas. Una de ellas fue la txaranga 3 Txulo. «Hemos montado un grupo de gente con experiencia porque lo que nos gusta es la juerga y que la gente disfrute», contaba Roberto Setién y Juan Carlos Berzosa, miembros de esta banda.«Este es nuestro uniforme habitual, el que utilizamos en todas las festividades a las que asistimos menos en los carnavales. No es exclusivo de hoy, vamos así de coloridos porque nos gusta dar un poco de alegría», comentaban respecto al uniforme de estampado llamativo que vestían. Con sus ritmos, pusieron la banda sonora a un día que volvió a mezclar reivindicación, sátira y mucha fiesta.

De acuerdo con ese espíritu, las críticas sociales, habituales en este desfile, también encontraron espacio en los atuendos de cuadrillas como la de Aizpea Flores. «Venimos de sardineras, pero en vez de vender sardinas estamos viendo quién compra vivienda, que está imposible. Venimos a disfrutar, pero también a reivindicar», decía mientras caminaba entre el bullicio del desfile.

Otros, como Rosa Mari Rodríguez, se han quedado asombrados al descubrir este ambiente por primera vez. «Fíjate que tampoco soy de muy lejos, soy de Lasarte, pero nunca lo había visto, desconocía todo esto. Es fabuloso, un suma y sigue, parece que no van a parar las fiestas», aseguraba, sorprendida.

«Nos echamos unas risas»

Para muchos, en cambio, Irrikitaldia es una cita marcada en rojo en el calendario. «Venimos todos los años, para mí es el mejor día de la Semana Grande además del abordaje», aseguraba Beñat Mitxelena, recién llegado del Antiguo tras una comida de cuadrilla. «Somos amigos de toda la vida, algunos nos conocemos desde la universidad, pero otros de toda la vida, desde txikis. Ahora los hay que tienen críos, y claro, el ritmo es diferente, pero aquí nos echamos unas risas con el teatrillo y la crítica social, que nunca falta y que es lo que más nos gusta de este día».

Este desfile, en el que grupos de donostiarras se juntan cada año desde hace dos décadas, permite que se vivan historias tan entrañables como la de Nagore Alkorta y su familia, que han llevado un carrito convertido en tren, «en honor a mi sobrino, que falleció el año pasado». «Sus padres vienen cada año, menos el año pasado, claro. Para el resto de la familia es la primera vez que venimos, a modo de homenaje. La vida sigue y el mundo no se para. Por eso hemos traído el carrito, porque le encantaban los trenes y así está con nosotros. Siempre está con nosotros».