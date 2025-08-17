Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las 10 noticias clave de la jornada
Illusion Fireworks y Pirotecnia Martí

¿Qué nota les das a los fuegos artificiales de ayer en la Semana Grande de San Sebastián?

Valora la propuesta de Illusion Fireworks y Pirotecnia Martí y puntúa aspectos como el ritmo, el color y la originalidad de la colección presentada en la Aste Nagusia de Donostia 2025

I. G. D.

Domingo, 17 de agosto 2025, 00:00

El Concurso Internacional de Fuegos Artificiales de San Sebastián vuelve a ser uno de los platos fuertes que presenta la Semana Grande de Donostia 2025. Este año, al igual que en ediciones precedentes, miles de personas volvieron a acercarse a las inmediaciones del paseo de La Concha, Ondarreta, el puerto y el monte Urgull para disfrutar de las colecciones más originales, coloridas y atractivas del momento.

Este sábado, 16 de agosto, los últimos protagonistas fueron Illusion Fireworks (Reuno Unido) y Pirotecnia Martí (Valencia). participando así en el espectáculo piromusical de clausura, que se titula «60 Urtez, Sua izan gara» (Durante 60 años, hemos sido fuego). Esta colaboración une la audacia y tradicion de los fuegos valencianos con el ritmo y estilo teatral de los fuegos ingleses, reconocidos por Europa y que tienen como diseñador al británico Karl Mitchell-Shead, conocido por su creatividad e ilusión por participar en la 60.ª edición del Concurso Internacional de Fuegos Artificiales de San Sebastián.

Y a ti, ¿qué te pareció el espectáculo que se presentó este sábado en la Aste Nagusia de Donostia? ¿Te convencieron las luces, el ritmo, la música y la originalidad de sus propuestas? Haz de jurado por un día y puntúa la colección de Illusion Fireworks y Pirotecnia Martí.

La puntuación de los lectores se publica al día siguiente en la edición impresa de El Diario Vasco. Para ello se tienen en cuenta los votos enviados antes de las 19:00 horas.

