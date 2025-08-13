Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las 10 noticias clave de la jornada
Pirotecnia Peñarroja

¿Qué nota les das a los fuegos artificiales de este miércoles en la Semana Grande de San Sebastián?

Valora la propuesta de la Pirotecnia Peñarroja y puntúa aspectos como el ritmo, el color y la originalidad de la colección presentada en la Aste Nagusia de Donostia 2025

I. G. D.

Miércoles, 13 de agosto 2025, 23:10

El Concurso Internacional de Fuegos Artificiales de San Sebastián vuelve a ser uno de los platos fuertes que presenta la Semana Grande de Donostia 2025. Este año, al igual que en ediciones precedentes, miles de personas volvieron a acercarse a las inmediaciones del paseo de La Concha, Ondarreta, el puerto y el monte Urgull para disfrutar de las colecciones más originales, coloridas y atractivas del momento.

Este miércoles, 13 de agosto, la protagonista del prestigioso certamen fue Pirotecnia Peñarroja (Castellón). Desde sus modernas instalaciones en Vall d'Uxó, la empresa crea espectáculos increíbles que combinan tradición, innovación y emoción. Son ya habituales en las Fallas de Valencia, las Fiestas de la Magdalena de Castellón y reconocidos en certámenes internacionales como San Sebastián, Reus y Tarragona.

Y a ti, ¿qué te pareció la colección que presentó este lunes en la Aste Nagusia de Donostia? ¿Te convencieron las luces, el ritmo y la originalidad de sus propuestas? Haz de jurado por un día y puntúa la colección de Pirotecnia Peñarroja.

La puntuación de los lectores se publica al día siguiente en la edición impresa de El Diario Vasco. Para ello se tienen en cuenta los votos enviados antes de las 19:00 horas.

Programa del Concurso de Fuegos Artificiales de Donostia

Más colecciones de Fuegos Artificiales

  • Jueves 14 de agosto: Caballer FX (Valencia)

  • Viernes 15 de agosto: Pirotecnia Valenciana (Valencia)

  • Sábado 16 de agosto: Illusion Fireworks Ltd. (Reino Unido) y Pirotecnia Martí (Valencia), fuera de concurso

