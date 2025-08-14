Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Lorenzo Barrada, barrendero, su carro y su escoba con los que limpia las calles de Donostia. Sara SantosS
La trastienda

«En fiestas no se ve ni el suelo»

Lorenzo Barrada lleva casi 15 años barriendo las calles de San Sebatián, pero en Semana Grande, su ritmo de trabajo se intensifica

Malena Cortizo

Jueves, 14 de agosto 2025, 02:00

Son las 12 del mediodía y el Boulevard de Donostia se llena de paseantes, ajenos al caos que reinaba ahí hace apenas unas horas. Momentos ... antes, «no se podía ver el suelo». En Semana Grande, 150 trabajadores limpian todos los días las calles de la ciudad, 111 de los cuales se encargan especialmente de las zonas afectadas por las fiestas. Lorenzo Barrada es uno de ellos.

