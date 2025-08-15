Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
'Café Irlandés Orquesta' reunió a mas de 350 personas en la plaza Easo.

Ver 28 fotos
'Café Irlandés Orquesta' reunió a mas de 350 personas en la plaza Easo.

«Es fácil bailar en un ambiente familiar»

La gente mayor, seguida después por jóvenes, disfruta todas las noches en la plaza Easo de los bailables. La actuación de 'Café Irlandés Orquesta', un cuarteto 'made in Donostia', deleitó la noche del miércoles a sus incondicionales

Iñigo Zabalza

Viernes, 15 de agosto 2025, 00:11

En Donostia la noche es de todas las edades, y bien lo puede demostrar la plaza Easo con los bailables que ofrece durante la Semana ... Grande. Es un evento más esperado de lo que algunos pueden pensar, donde el ambiente se va caldeando conforme pasan las canciones, como sucedió cuando actuó 'Café Irlandés Orquesta' la noche de este miércoles, un grupo donostiarra formado por teclado, guitarra y dos voces femeninas, una más grave para complementar. Muchos conocían a este cuarteto que ya se había dejado ver en años anteriores, convirtiéndose así en un fijo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Aquella tragedia marcó a nuestro hijo para siempre pero él siguió viniendo a los fuegos artificiales»
  2. 2

    La foto de la Semana Grande: los últimos cuatro alcaldes juntos en el Ayuntamiento
  3. 3 Alertan de la venta en La Bretxa en Donostia de los quesos franceses contaminados con listeria que han causado al menos dos muertos
  4. 4

    El fondo de financiación Baghdadi Capital, sponsor principal de la Real Sociedad: «Es un sueño hecho realidad»
  5. 5

    El Cervantes retira la bandera española en el palacete del PNV en París
  6. 6 El anillo de compromiso que Cristiano Ronaldo regaló a Georgina es de una joyería vasca
  7. 7

    Gipuzkoa esquiva los grandes incendios forestales gracias al cuidado de sus montes
  8. 8 La huida de un oso en los Pirineos en mitad de la noche que ha terminado con dos jóvenes en el hospital
  9. 9 Viaja a San Sebastián solo para probar este pintxo de tortilla de patata: «Es la mejor del mundo»
  10. 10 Xabier Anduaga: «Salía durante toda la noche y actuaba a las once de la mañana como si nada»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco «Es fácil bailar en un ambiente familiar»