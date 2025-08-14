Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La basílica de Santa María se ha quedado este jueves pequeña para el canto de 'La Salve'. Sara Santos

Emoción y solemnidad en Santa María

La celebración de la misa de Víspera de la Virgen con la interpretación de 'La Salve' por parte del Orfeón Donostiarra ilumina la basílica

Jorge F. Mendiola

Jorge F. Mendiola

San Sebastián

Jueves, 14 de agosto 2025, 20:03

La basílica de Santa María se ha quedado este jueves pequeña para el canto de 'La Salve', una de las tradiciones más arraigadas y sentidas ... de la Semana Grande. Donostiarras y visitantes asistieron a la misa oficiada por el obispo, Fernando Prado, antes de que las voces del Orfeón Donostiarra dibujaran en el aire la composición de Licinio Refice.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Aquella tragedia marcó a nuestro hijo para siempre pero él siguió viniendo a los fuegos artificiales»
  2. 2

    La foto de la Semana Grande: los últimos cuatro alcaldes juntos en el Ayuntamiento
  3. 3 Iñigo Martínez recuerda a un compañero de la Real Sociedad para explicar su salida del FC Barcelona: «Soy un peón»
  4. 4

    Ingresan en prisión cinco hombres tras agredir y robar a otro varón en el pasadizo de la estación de autobuses de Donostia
  5. 5 ¿Qué nota les das a los fuegos artificiales de este miércoles en la Semana Grande de San Sebastián?
  6. 6

    El fondo de financiación Baghdadi Capital, sponsor principal de la Real Sociedad: «Es un sueño hecho realidad»
  7. 7

    El Cervantes retira la bandera española en el palacete del PNV en París
  8. 8 El balcón más famoso de San Sebastián que recibe cientos de elogios: «Qué maravilla de vecina»
  9. 9

    Gipuzkoa esquiva los grandes incendios forestales gracias al cuidado de sus montes
  10. 10 Alertan de la venta en La Bretxa en Donostia de los quesos franceses contaminados con listeria que han causado al menos dos muertos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Emoción y solemnidad en Santa María

Emoción y solemnidad en Santa María