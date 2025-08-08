Los diez mejores planes para disfrutar con niños esta Semana Grande de Donostia La semana viene repleta de actividades divertidas y originales para los más pequeños: talleres, concursos, hinchables, espectáculos…

Viernes, 8 de agosto 2025, 07:02

Los más pequeños de la casa también tienen su protagonismo durante la Semana Grande de Donostia. Desde los tradicionales gigantes y cabezudos que recorrerán las calles de la ciudad hasta aventuras piratas especialmente diseñadas para ellos, pasando por hinchables, talleres de artesanía en euskera y juegos tradicionales, el programa prevé espacios para que las familias puedan disfrutar juntas de las emblemáticas fiestas.

1 Gigantes y cabezudos

En Semana Grande no pueden faltar los personajes más emblemáticos de las fiestas; gigantes y cabezudos desfilarán por los diferentes barrios de Donostia todos los días a las 18.00 horas. El viernes 15 y el sábado 16 de agosto, el espectáculo será diferente.

El sábado 9 de agosto, partirán de la calle Urdaneta y recorrerán el centro, así como la Parte Vieja. Al día siguiente, el domingo, pasearán por la Zurriola y el barrio de Gros desde la calle 31 de agosto, mientras que el lunes estarán por el centro, partiendo del mismo punto.

El martes recorrerán por Amara y Riberas de Loiola desde la calle Larramendi. El miércoles llegarán al Antiguo. La salida se hará en la plaza Alfonso XIII, al igual que el jueves 14 de agosto. Ese día, los gigantes y cabezudos desfilarán por el paseo de La Concha. El viernes 15 de agosto cambia la rutina de los personajes con un espectáculo que reunirá a tres destacadas agrupaciones: la Comparsa de Gigantes de Donostia, el Euskal Herriko Casteller Taldea y los Castellers de Lleida. Los primeros saldrán de la calle 31 de Agosto y los dos otros desde los relojes de La Concha a las 11.00 horas. Actuarán juntos en Alderdi Eder 45 minutos más tarde y pondrán rumbo hacia la plaza de la Constitución a las 13.30 para una actuación final de media hora de duración.

En cuanto al último día de las fiestas también será especial. Los gigantes y cabezudos partirán a las 17.30 horas de la calle 31 de Agosto para recorrer la Parte Vieja y la zona céntrica. Luego, se celebrará el Agur Erraldoia, el acto de despedida de la comparsa, a las 20.00 horas en la plaza Zuloaga.

2 'Pausa', un espectáculo que combina danza, payasos y al público

La compañia niMú presenta 'Pausa', un espectáculo que mezcla danza, circo y la participación indispensable del público. Se podrá disfrutar el lunes 11 a las 19.30 en la plaza Cataluña de Gros. La artista Xandra Gutiérrez interpreta a una payasa rodeada de maletas, que construye situaciones absurdas e improvisadas en un ambiente poético, acompañado por un violonchelista en directo. La obra propone un viaje donde la espera deja de ser aburrida para convertirse en un momento de juego y de imaginación sin límites.

3 Hinchables y parque acuático

Los más txikis también podrán disfrutar de juegos hinchables en la plaza Cataluña de Gros del domingo 10 al sábado 16 de agosto de 15.30 a 20.30 horas.

Para arrancar y concluir las fiestas a lo grande, el primer y dos últimos días de la Semana Grande tendrán un horario de mañanas, de 11.30 a 14.30. Gros no es el único barrio donostiarra que ofrecerá estos juegos: también se encontrarán en Amara, en el parque Aitzol, el miércoles 13 de agosto de las 15.00 a 20.30 horas, y el viernes 15 a las 11.00 horas, en la plaza Gaskuña del Antiguo.

Además, los días 14 y 15 los txikis podrán refrescarse en el parque acuático hinchable de la Terraza Zurriola del Kursaal. El horario será de 12.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 19.00 horas. Para los más valientes, el viernes habrá un tobogán acuático gigante desde la misma terraza, que permanecerá abierto en el mismo horario al día siguiente, el sábado 16 de agosto.

4 Fuegos artificiales y toros de fuego

Para los que aguanten el sueño, a las 22.45 horas tendrá lugar el emblemático concurso de fuegos artificiales en la bahía de La Concha. Todas las noches habrá un espectáculo protécnico diferente. Justo después, la diversión para los txikis está asegurada con el toro de fuego. Todas las noches a las 23.30 horas partirá desde la calle Miramar (esquina hotel de Londres) y recorrerá las calles Andia y Hernani hasta llegar al Boulevard. Un plan ideal para quienes se atrevan a correr delante de él … o quieran observar desde lejos.

5 Planes piratas

Pirata Bihurriak, la cofradía para niños de Donostiako Piratak, ha preparado un programa «travieso» para que los txikis disfruten a tope de estas fiestas. El sábado 9 tendrá lugar una comida de cofradías en Kresala, seguida de juegos con Kalepoza en San Telmo y culminará con el txupinazo en la Flamenca. El domingo 10 se celebrará una romería completa que incluirá una subida a Urgull, juegos en la Batería de Santiago, una comida familiar y bajada a la Parte Vieja.

El punto culminante llegará el jueves 14 con el 'Haurren eguna'. Además de juegos en el muelle, una comida popular especial para niños, una sorpresa a las 15.15 horas, los pequeños se convertirán en auténticos piratas en una versión adaptada del abordaje tradicional. El 'Abordaje txikia' tendrá lugar a las 16.00 horas para que los niños puedan vivir su propia aventura corsaria de forma segura y divertida.

6 Iniciación a la esgrima

La plaza Cataluña de Gros acogerá el viernes, a las 16.00, una actividad de iniciación a la esgrima para niños y niñas. El maestro Igor Otaegi, del club deportivo Fortuna, les enseñará durante tres horas las bases de este deporte. «Les explicamos las reglas y en qué consiste la esgrima de forma sencilla», señala. Una oportunidad perfecta para que los más pequeños descubran una disciplina poco habitual de forma práctica y divertida.

7 Talleres de artesanía en euskera

Los pequeños de la casa podrán desarrollar su creatividad durante esta Semana Grande con talleres de manualidades en euskera. El taller de flores de lana abrirá el programa el domingo 10, dirigido a mayores de 6 años de la mano de Maduixa Gorria, ofreciendo a los más pequeños la oportunidad de crear coloridas flores textiles. El sábado 12, Hazi-ko-lore conducirá una clase de tinte natural destinada a mayores de 12 años, donde los participantes aprenderán técnicas tradicionales de teñido con materiales naturales.

El taller de ganchillo tendrá lugar el jueves 14 para mayores de 10 años, con Marta Portela como instructora de esta técnica artesanal clásica. Finalmente, Sare Makrame dirigirá el taller de macramé el sábado 16 para mayores de 8 años, donde se podrán crear piezas decorativas con nudos. Todos los talleres se realizarán en dos turnos, de las 12.00 a las 14.30 horas y de las 17.00 a las 19.30 horas.

8 Más juegos infantiles en euskera en Gros

Además de todos estos planes, las familias podrán disfrutar de actividades en euskera en la Plaza Cataluña de Gros, de las 16.00 a las 18.00 horas. El lunes 11 de agosto, los niños descubrirán juegos tradicionales relacionados con la actividad de los pastores. Los participantes se iniciarán a juegos tradicionales como el transporte de marmita y el parchís de pastores, actividades que recrean las labores y entretenimientos de los antiguos pastores vascos.

Los pequeños también se convertirán en auténticos circenses durante la escuela de circo del martes 12. Esta actividad combinará juegos y talleres de malabares, acrobacias y pinta-caras, permitiendo a los niños descubrir las artes circenses de forma lúdica y creativa.

El plan 'Construyendo mi ciudad' ocupará la plaza el jueves 14 con juegos de diseño, construcción y planificación urbana donde los niños podrán crear y diseñar su propia ciudad ideal. El viernes, por otro lado, llegarán juegos gigantes de madera, grandes formatos de clásicos como el quién es quién, jenga y tres en raya. La semana se cerrará el sábado 16 también con juegos de madera, esta vez inspirados en la mitología vasca.

9 A tope de diversión en las ferias

¿Puede haber unas fiestas sin un buen atracón de ferias? Un año más las ferias vuelven al Paseo Nuevo. Las atracciones estarán abiertas del 8 al 18 de agosto de las 16.30 a 04.00 horas de la mañana. Tendrán un precio máximo de 4 euros y que las atracciones especiales o novedosas no superarán los 4,50 euros. Los días 8 y 18 de agosto se han establecido como 'días populares', con precios reducidos de hasta 2,20 euros por atracción.

Además, los más txikis tendrán un espacio para ellos en la plaza Gipuzkoa. Las atracciones de la feria infantil costarán como mucho 2,80 euros, aunque se ofrecerá un abono de 6 fichas por 13 euros. Durante los días populares (8 y 18 de agosto), el precio se reducirá hasta 1,70 euros por atracción.

El horario será el viernes 8 de agosto de 17.00 a 22.00 horas. Los días 9 al 16 de agosto de 11.00h a 14.00 horas, y de 16.30 hasta la 01.00 horas.

Los días 17 y 18 de agosto de 11.00 a 14.00 horas. y de 16.30 horas a 22.00 horas. Para garantizar el descanso vecinal, se han programado días libres de ruido los días 8, 13, 15 y 18 entre las 16.30 y las 18.30 horas.

10 Bizikleta festa en el Boulevard

¡Vuelve Bizikleta Festa! La carrera de ciclismo organizada por el propio Diario Vasco celebra una nueva edición el martes 12 en la que los txikis podran demostrar su talento. El recorrido es en el Boulevard a las 17.30 horas y quienes quieran participar podrán realizar inscripciones inlcuso el mismo día de la prueba en la carpa situada en la Bretxa, a partir de las 15.30 horas. Además para el disfrute de todos no sólo los peques de la casa puedes competir, tambien familiares y todo aquel que lo desee, ya que se establecen hasta tres categorías según la edad.

Una vez apuntados, los dorsales se podrán recoger en las oficinas de Donostia San Sebastián Festak en la plaza de la Constitución 1, 1º. Para aquellos previsores que se apuntaron a través de la web podran recogerlo el 11 a lo largo del día y el 12 hasta las 13.30 horas. Y para los que se apunten el propio martes tendran la oporturnida de recogerlo en la carpa de la Bretxa a partir de las 15.30.

Otros planes de los que disfrutar pero sin participar

Un año más, dos planes de renombre han recolectado mucho éxito y llegan a las fiestas con sus plazas agotadas. Son el IV Concurso gastronómico 'Cocinando en familia' y la limpieza del río Urumea en canoa.

Aunque ya no es posible apuntarse, sí se puede asistir a estos eventos como espectador. El concurso de cocina se celebrará el jueves 14 a las 18.00 horas en la calle Elkano, mientras que el descenso en canoa comenzará en el embarcadero de la plaza de las Lavanderas (Loiola) el martes 12 de agosto a las 11.30 horas.

