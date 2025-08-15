Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Conciertos de Semana Grande

Jaleo, pogos y rock por cortesía de Sexy Zebras

Entre riffs afilados y estribillos coreados al unísono, la banda madrileña convirtió Sagüés en un laboratorio sonoro de precisión y desenfreno

Pablo de León

Viernes, 15 de agosto 2025, 08:32

No todas las bandas son capaces de convertir una explanada abierta, como la del escenario de Sagüés en la Semana Grande donostiarra, en un espacio ... íntimo y visceral. Sexy Zebras lo consiguieron anoche, no por dulzura, sino por intensidad. Su concierto fue un ejercicio de control del caos: agresivo, directo, pero milimétricamente articulado para que cada estallido tuviera sentido.

