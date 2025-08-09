El cañonazo que da inicio a la Semana Grande, en directo
Laura Chamorro y Raquel Mendizabal te acercarán todo lo que acontezca en los jardines de Alderdi Eder en un especial de Diariovasco.com desde las 18:10 horas
DV
Sábado, 9 de agosto 2025, 17:52
San Sebastián está ya preparada para dar comienzo a unas fiestas que 'estallarán' esta tarde con el tradicional cañonazo, en esta ocasión a cargo del Banco de Alimentos de Gipuzkoa y la Asociación Vecinal de Amara Berri. Así, tras entonar el 'Artillero, ¡dale fuego!', la capital guipuzcoana estallará en siete días de fiesta en la que el buen ambiente y la diversión serán las grandes protagonistas. Por ello, Diariovasco.com te acercará un año más todo lo que acontezca en este inicio de Semana Grande con un especial que será presentado por Laura Chamorro y Raquel Mendizabal. Síguelo en directo en Diariovasco.com a partir de las 18:10 horas.
-
