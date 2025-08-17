Un agur de altura a la Aste Nagusia

Ya queda menos para la Aste Nagusia de 2026. La de este año dijo ayer adiós con un emotivo 'Agur asteari' que, por primera vez, ... fue entonado de noche a los sones de los tambores y barriles de la Unión Artesana, en la plaza de la Constitución. Terminaron así ocho días de diversión, marcados por el calor, pero también por la alta participación en los distintos actos por toda la ciudad, con los fuegos artificiales como plato fuerte, que ayer tuvieron un cierre de lujo con un espectáculo con música en directo con cantantes como Izaro o Janus Lester..

Los músicos de la Unión Artesana centraron su acto de despedida a las 23.30 horas de la noche, y lo hicieron en la Plaza de la Constitución. Es la primera vez que consiguen este cierre de fiestas que tanto llevan pidiendo. «Llevamos años intentando hacer un acto central que sirva de cierre para las fiestas de la Semana Grande, y creíamos que tenía sentido hacerlo justo al final del último día», explica Iñaki Lizarza, representante de la Unión Artesana.

Los 150 tambores y barriles recorrieron ayer las calles de la Parte Vieja donostiarra desde la tarde. En el horario de los fuegos artificiales, cuando las calles se vaciaron por la expectación de la pirotecnia, se dirigieron a su sociedad gastronómica, donde hicieron un parón para retomar fuerzas y llegar hacia las 23.50 horas a la emblemática Plaza de la Constitución. «Barriles y tambores han estado mezclados, de esta forma no recuerda al día de San Sebastián», relata Lizarza, quien tiene claro que «la Aste Nagusia necesitaba un cierre único».

Si bien el año pasado intentaron hacer un acto similar extraoficialmente, este año se muestran orgullosos de haber conseguido cerrar la Semana Grande «como Donostia lo merece». A las 00.00 horas los tamborreros y barrileros tocaron el tema que da nombre al acto, 'Agur Asteari', el cual cuenta con la letra escrita por Andoni Egaña y la composición musical creada por Xabier Zabala.

Despedida familiar

Los Gigantes y Cabezudos, por su parte, congregaron a cientos de personas en la plaza Zuloaga en un acto festivo y musical. Los más pequeños, acompañados por sus familiares, pudieron disfrutar por última vez este año de las impresionantes alturas a las que llegaban los atuendos de los Gigantes. Además, muchos de ellos también aprovecharon para divertirse escapando de los veloces Cabezudos.

La 60ª edición del Concurso Internacional de Fuegos Artificiales, que ayer contó con un espectáculo piromusical, ha sido histórica. Este año solo participaban en el concurso aquellas compañías que previamente habían ganado el certamen y el nivel ha sido altísimo. La Pirotecnia Valenciana ha vencido por tercer año consecutivo, récord que ninguna compañía había logrado.

Los conciertos han sido clave en la Semana Grande donostiarra. El escenario de Sagüés ha sido un punto de encuentro para todos los amantes de la música en directo. Con sonidos variados como el Reggae de Morodo, el Pop de Vicco, o el Folk de Janus Lester. Ayer fue el turno de Leire Martínez, quien tenía la gran responsabilidad de cerrar el cartel de la Aste Nagusia. La ex-vocalista de La Oreja de Van Gogh generó mucha expectación, y ofreció un concierto que emocionó a cientos de donostiarras que se acercaron a disfrutar de sus temas musicales más sonados.

La presencia del sol y las altas temperaturas han permitido gozar de unas fiestas sin la cancelación de eventos que otros años tanto frustra a los donostiarras. A pesar de haber estado baja la presencia de carabelas portuguesas durante la semana pasada, se ha podido realizar el abordaje pirata sin rastro de ellas. Más de 1.500 personas participaron en la actividad que tuvo lugar en una de las jornadas más calurosas de la semana. Asimismo, en esta edición de la Semana Grande no ha habido que lamentar incidentes graves.