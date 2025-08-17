Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Una animada tamborrada, con luces y sombreros y camisas veraniegos despidieron en la plaza de la Constitución la Semana Grande en un novedoso 'Agur Asteari'.

Una animada tamborrada, con luces y sombreros y camisas veraniegos despidieron en la plaza de la Constitución la Semana Grande en un novedoso 'Agur Asteari'. FOTOS AURA ERRO Y SARA SANTOS

Un agur de altura a la Aste Nagusia

Los tambores y barriles de la Unión Artesana sonaron por primera vez de noche para poner el broche a las fiestas donostiarras. Antes, los gigantes y cabezudos dijeron adiós a los más pequeños

Aimar Pérez

Domingo, 17 de agosto 2025, 01:02

Ya queda menos para la Aste Nagusia de 2026. La de este año dijo ayer adiós con un emotivo 'Agur asteari' que, por primera vez, ... fue entonado de noche a los sones de los tambores y barriles de la Unión Artesana, en la plaza de la Constitución. Terminaron así ocho días de diversión, marcados por el calor, pero también por la alta participación en los distintos actos por toda la ciudad, con los fuegos artificiales como plato fuerte, que ayer tuvieron un cierre de lujo con un espectáculo con música en directo con cantantes como Izaro o Janus Lester..

