San Sebastián activa los recursos para atender de emergencia a sin techo en situaciones de frío extremo

El frío que está haciendo estos días ha llevado al Ayuntamiento de San Sebastián a poner en marcha los recursos para la atención de emergencia a personas sin hogar en situaciones de frío extremo. El protocolo de invierno ofrece recursos de emergencia para las noches en las que se prevea riesgo de helada en la costa guipuzcoana.

En un comunicado, el consistorio donostiarra ha informado de que desde el pasado sábado dispone de los recursos temporales dirigidos a la atención de emergencia de personas sin hogar durante el invierno, que se activarán en las noches en las que se prevea frío extremo en la ciudad.

Estos recursos temporales se suman a las más de 200 plazas de acogida y los diversos programas de alimentación y atención diurna que el Ayuntamiento donostiarra tiene disponibles para la atención integral de las personas sin hogar los 365 días del año.

Se trata de una prestación complementaria para ofrecer refugio durante situaciones climatológicas extremas a personas en situación de calle. Además, de los recursos permanentes a lo largo de todo el año para las personas sin hogar, el servicio de Acción Social cuenta con un amplio protocolo que activa diversos recursos de acogida y atención para que el tiempo extremo invernal no tenga consecuencias adversas para la salud de las personas que pernoctan en la calle.

Desde el Consistorio han recordado que la icudad cuenta desde hace años con un servicio de acogida de personas sin hogar para las noches de frío extremo. Este Albergue de Invierno, situado en La Sirena (paseo de Igeldo, 25) desde 2021, se activa entre el 15 de noviembre y el 1 de abril en las noches que Euskalmet determine que existe riesgo de heladas en la costa.

Este recurso añade 100 plazas para personas sin hogar a los recursos ya existentes durante todo el año. Una vez activado el protocolo invernal, el albergue estará abierto de 22.00 a 8.30 horas, y para garantizar el correcto procedimiento de acceso, será necesario presentar un ticket que se repartirá en el propio albergue el primer día de apertura dentro de cada ola de frío, en horario de 10.00 a 13.00 horas.

Cuando la persona cuente con el ticket, éste le dará derecho a contar con plaza para todos los días que dure la ola de frío. Además, durante las noches de apertura se repartirá comida caliente a la entrada y a la salida del albergue.

El Ayuntamiento ha añadido que hace dos años se instauró además la atención en calle a personas especialmente vulnerables que no quieran acudir a los recursos, prestada por educadores y educadoras del Centro de día y voluntarios de la DYA.

Con el objetivo de mejorar esta atención, el invierno pasado se estableció que la activación del servicio de atención en calle sea independiente a la activación del servicio del Albergue, y se pondrá en marcha las noches en las que Euskalmet prevea que la temperatura descenderá por debajo de los cinco grados en la ciudad.

Se trata de un refuerzo dirigido a las personas que presentan mayor vulnerabilidad y cuyas situaciones requieren un tratamiento especial. Así, «los días en las que se prevea el descenso de la temperatura por debajo de los 5 grados, un equipo de educadores y educadoras acudirá a primera hora de la mañana a los lugares donde pernoctan las personas sin hogar más frágiles, analizarán su situación, les ofrecerán alimento caliente y la posibilidad de acudir a una plaza, además de valorar si es necesario adoptar alguna medida de protección», han informado desde el Ayuntamiento.

Productos de protección

Los días con riesgo de heladas en la costa guipuzcoana, el equipo de educadores reforzará su actuación, acercándose a las personas más frágiles tanto a primera hora de la mañana como por la tarde-noche. En caso de que no quieran acudir a ningún recurso, se les entregará un conjunto de productos de protección contra el frío que incluirá sacos de dormir, ropa de abrigo, ropa térmica, guantes, buff, gorro, calcetines y ropa interior.

Para realizar el seguimiento del desarrollo del protocolo, existe además una comisión permanente compuesta por el departamento de Acción Social, Guardia Municipal, Ertzaintza, Bomberos de Donostia (Protección Civil), Grupo 5, SOS Deiak, DYA y Emergencias de Osakidetza.

El servicio del Albergue de Invierno es un recurso complementario que se activa bajo circunstancias concretas y el Consistorio donsotiarra cuenta con diversos centros municipales de acogida permanentes, así como otros recursos de atención diurna y servicios de alimentación que permiten un abordaje personalizado, individualizado e integral de atención a las personas sin hogar los 365 días del año.

Actualmente, Donostia/San Sebastián es el municipio que más recursos ofrece para personas en situación de exclusión de todo el territorio, siendo el único que cuenta con toda la oferta que establece la cartera de Servicios Sociales de Gipuzkoa, además de otros recursos complementarios que no son competencia directa municipal.