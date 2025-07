San Sebastián activa el proceso para conceder nuevas licencias de taxi por las carencias en el servicio

«El servicio del taxi no es el que debería». Hasta en dos ocasiones repitió esta frase Olatz Yarza, concejala de Movilidad de San Sebastián, ... ayer en el Ayuntamiento. Para intentar paliar este déficit, criticado por activa y por pasiva desde hace años por donostiarras y visitantes, la edil jeltzale anunció que el consistorio va a «iniciar el proceso de pliegos de licitación para sacar nuevas licencias de taxis», mientras continúa analizando el funcionamiento de la Zona de Regulación Especial (ZRE) que entró en vigor el 30 de diciembre de 2024 y que supone que 118 taxis de Pasaia, Errenteria, Oiartzun, Lezo, Astigarraga, Hernani, Usurbil, Andoain, Lasarte-Oria y Urnieta pueden operar en Donostia en unos determinados días junto a la flota de taxis local, que está compuesta por 308 vehículos.

El Departamento de Movilidad ha tomado la decisión de activar el proceso para conceder nuevas licencias de taxi principalmente por dos razones. Por una parte, porque actualmente el consistorio donostiarra no cuenta con información suficiente sobre el impacto que está teniendo este nuevo servicio común en Donostialdea y qué grado de cobertura de servicios está obteniendo– «por lo que estamos muy pendientes del sentir de la ciudadanía, que manifiesta que el servicio que se está prestando es muy mejorable», señala la delegada–, y porque la Diputación Foral de Gipuzkoa no autoriza que operen taxis bajo licencia de Vehículos de Transporte con Conductor (VTC). Así lo hizo saber ayer Yarza a preguntas que le realizó al respecto Jorge Mota, concejal del PP en el Ayuntamiento, durante la celebración de la Comisión de Espacios Públicos, Obras y Servicios Urbanos.

En relación a las licencias VTC, Yarza dejó claro que son razones «jurídico-administrativas» las que impiden que ese tipo de servicio se pueda instaurar en Donostia. «No son razones políticas del Ayuntamiento de San Sebastián. Nosotros no somos competentes en la materia, no está en nuestras manos autorizarlas o no». Esa competencia, recordó, «está en manos de la Diputación». Hasta la fecha, Gipuzkoa ha denegado más de un millar de solicitudes de VTC «por no cumplir con los requisitos legales». Mota recordó, en este sentido, que Cabify ya opera en Bilbao, a lo que Yarza le contestó que «tras recibir las licencias correspondientes de la Diputación Foral de Bizkaia».

El tiempo de licitación, clave

En cuanto a la ZRE, la concejala de Movilidad afirmó que «si no se dan los resultados esperados por todos, el único mecanismo con el que contamos en el consistorio para tratar de mejorar el servicio es sacar más licencias de taxis al mercado». Eso sí, también advirtió de que «si en el tiempo administrativo para sacar esas nuevas licencias de taxis el servicio de la zona común mejora, no sería necesario activar esta opción», por lo que esa ampliación de taxis se paralizaría.

El objetivo de todo este procedimiento de concesión de nuevas licencias se activa para que «el servicio mejore y que sea acorde a las necesidades de la ciudadanía». Reconoce Olatz Yarza que hace unos años se buscó una solución para mejorar el servicio de taxis, a través de la Zona de Regulación Especial que cubriera las necesidades, –«sobre todo en momentos de más demanda»–, sin tener que aumentar o sobredimensionar la oferta en momentos de menos demanda. «Pero si con esa solución no se soluciona, la única opción que nos queda es aumentar las licencias», insiste la delegada de Movilidad donostiarra.