Salvan la vida de su hijo en San Sebastián y deja una reflexión: «Hay que considerar la valía de estos médicos y pagarles bien para conservarlos aquí» Un vecino donostiarra ha querido agradecer públicamente el trato recibido por su hijo y la rápida actuación conjunta del personal sanitario

Un vecino de San Sebastián ha querido agradecer públicamente el trato recibido por su hijo a manos del personal sanitario que le atendió en el servicio de Osakidetza del Departamento de Salud para atajar en la mayor brevedad de tiempo posible un percance de salud que podría haber derivado en complicaciones.

«A pesar de todos los problemas que afectan a nuestra sanidad, hay que considerar la valía de estos médicos y pagarles bien para conservarlos aquí, para poder seguir diciendo con orgullo que tenemos una sanidad de las mejores de España», ha señalado José Kortabitarte, que ha querido poner en valor el desempeño de los profesionales tanto de atención primaria como hospitalaria y que recientemente pudieron sacar fuera de peligro a su hijo gracias a su rápida actuación conjunta.

«El pasado 3 de julio, mi hijo Iñaki en su trabajo sintió una presión en el pecho. Acudió al médico de cabecera que sin dilación le mandó al Hospital Donostia, siendo atendido rápidamente por el servicio de cardiología, se trataba de una angina de pecho. De allí al quirófano donde a través de un catéter y tras 36 horas de estancia ya está en casa haciendo vida normal», ha relatado en un mensaje de agradecimiento enviado al apartado Sirimiri de este periódico.

En su texto, José no solo pone en valor el buen trato recibido y la coordinación entre administraciones sino que también deja una reflexión sobre la importancia de retener a los profesionales sanitarios.

«El motivo más importante que quiero reseñarles es la atención, la diligencia y el trato que recibió mi hijo. A pesar de todos los problemas que afectan a nuestra sanidad, hay que considerar la valía de estos médicos y pagarles bien para conservarlos aquí, para poder seguir diciendo con orgullo que tenemos una sanidad de las mejores de España. Al personal que atendió a mi hijo enviarles nuestro mayor afecto y gratitud. Gracias, muchas gracias», ha destacado en su emotivo escrito diigido al buzón de los lectores donostiarras.