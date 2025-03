«Sal al camino todos los días y conviértete en tu propia gurú, en tu guía»

Hija de Donato, que fue actor de teatro con el eximio Toribio Alzaga. Hija de una dama que pertenecía a la dinastía de los Gartziategi ... de Astigarraga. Hermana de Julia e Isabel, que crearon aquel emporio de lencería que fue Etorri onera, en la calle Legazpi. Esposa de José Ramón, constructor que anduvo en Brasil, pedagoga en Axular, ya cumplió 80 años y cada día se siente renovada. Trajo al euskara el ensayo 'La importancia del acto de leer', del pedagogo y educador Paulo Freire y publicó unas cuantas cartas que le dirigió. Da clases de Tarot (nunca de adivinación) en Toki Atsegiña, la Asociación de Jubilados del Antiguo.

– Su relación con Paulo Freire fue de una intensidad intelectual, platónica y de amistad única pero hemos de citar largamente otra de sus grandes influencias, Alejandro Jodorowsky, que lo ha sido todo, cineasta, psicomago, mimo, filósofo, dibujante, escritor de 41 libros y autor de una obra crucial, 'La vía del Tarot', publicada por Siruela.

– Los dos han contribuido de manera increíblea que yo pudiera, pueda y siga pudiendo explicitaarme a mí misma. Conocí la obra de Paulo 'Pedagogía del oprimido' en Chile y fue un verdadero zarpazo para mí. Era hermoso aquel Chile de cuando Allende se postulaba para presidente recorriendo todos los barrios de Santiago y tantísimos pueblos del país, de ese país que tiene un aura tan especial. Fue hermoso cuando ganó y de pronto le veías en televisión acompañado de Fidel y de ¡Paco Ibañez! Viví en Brasil y cuando supe que Freire había regresado del exilio fui a la universidad. Me temblaban las piernas al encontrarme con él. Le pedí permiso para asistir a sus clases. Dijo que sí pero que tenían que decidirlo también los otros alumnos porque en su aula la relación entre todos era horizontal. En cuanto a Jodorowsky le conocí en un programa de Sánchez Dragó.

«Si se quiere, se puede. Se puede siempre. En un aula no tienen por qué imperar los peajes vigentes fuera de ella. Solo existen el profesor y los alumnos, que en realidad son una única unidad. Todos han de tener y usar sus propias palabras, no las impuestas, las dichas, por otros»

– Vaya, seguro que fue en aquel 'Negro sobre blanco' que se emitió de 1997 a 2004.

– Ese, sí. Me cautivó lo que decía. Rehusaba utilizar las cartas para practicar la adivinación. Intentar descubrir el futuro, el qué será, encadena, obsesiona. Él habla de los 22 arcanos mayores y de los 56 menores como un alfabeto simbólico que ha de servirte para tu propia liberación y, voy a repetir una palabra ya usada, tu propia explicitación. Leídas como deben leerse, las cartas te ayudan a convertirte en tu propia gurú.

– La palabra 'gurú' ha sido demasiado malamente usada y machacada por muchos. Deme otra.

– Tiene muchos significados, algunos buenos y otros no tanto. Se ha tergiversado, sí, pero tomémosla como sinónimo de guía, de maestra de tu existencia. En euskara el título de esta página vendría a ser 'Tarot kartek zure buruaren jabe egiten zaituzte'. Saliendo a los caminos, leyéndote a ti misma en las cartas, te vuelves tu propia dueña, nadie tiene poder sobre ti.

– Salir a los caminos... Como la carta de Le Mat El Loco que no deja de ser un vagamundos, siempre con su hatillo al hombro. 'Nabil' le ha puesto usted como nombre en su trabajo publicado en euskara y castellano por la editorial 'Pasión por los libros'.

– 'Nabil', sí: 'camino', 'ando'. En mi libro, que sirve como guía a las alumnas de mis clases de Tarot, Le Mat (y su perro 'Bizkor') va presentando las otras cartas. Es como un cuento frabricado por mí.

– ¿'Fabricado'? ¿No simplemente 'escrito'?

– No, porque lo he hecho con mis manos, con objetos, con fotografías. En una de las páginas aparezco yo el día de mi Primera Comunión y esa imagen la confronto con la de la Papisa. ¿Sabes? Al principio en las clases usamos el cuadro de interpretación incluido en el libro de Jodorowsky pero al tiempo deja de hacernos falta y cada una asume su relación con las cartas y conversa con ellas. Va a sonar excesivo pero de verdad os digo que yo, que he llegado a introducir el tarot en reuniones de Eusko Ikaskuntza(soy miembro) siento que en 'Toki Atsegina' estamos alcanzando el trance.

– No tengo por qué dudarlo.

– Entiéndeme. Además os contaré una cosa, antes, yo me imaginaba las asociaciones de jubilados como lugares tristes donde se reunían personas entristecidas. Estaba tan equivocada... He encontrado mujeres que han vuelto de revés todo lo que han sido hasta ahora. Se han despojado de aquello que nos fue impuesto desde fuera. Se han liberado del peso de una moralidad arcaica y hablan y sienten con una libertad y una intensidad absolutas. Cuentan, se cuentan a ellas mismas, nos contamos las unas a las otras cosas que jamás imaginaban, imaginábamos que fuéramos a revelar, a traer desde nuestro interior al exterior.

– Dejemos al Loco y a La Papisa, a la Torre y al Colgado, terminemos nuestra charla volviendo a aquel encuentro que usted considera 'un regalo de la vida'. Cierre la página con Paulo Freire.

– La dedicatoria que escribió para mi traducción de 'La importancia del acto de leer' decía 'A busca da identidade cultural ja é a propria luta pe la liberdade'.