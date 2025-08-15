Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Tres chicas de Hegalak Roller Skate en Sagüés. Con patines, naturalmente. Entre Adriana y Maider, Mariana. Que es de Celaya, México. SARA SANTOS

Ciudadanos | Mariana Mendoza Saavedra

«¿Con ruedas? Sí; son bonitos, femeninos, rudos y te hacen volar»

Patinar. Pero no en línea. Pero no sobre cuchillas. Pero no sobre hielo

Begoña del Teso

Begoña del Teso

San Sebastián

Viernes, 15 de agosto 2025, 06:29

Tiene un marido vasco, David, y un perro mexicano, 'Pincho'. Viven en Intxaurrondo y ella trabaja en ese restaurante imprescindible bien seas omnívoro, crudívoro, o ... vegetariano, Garraxi taberna, en la calle Tejeria. Mariana, hija de Leti y Mario, hermana de Adrián, es de Celaya, Guanajuato, México. No supo cuál era su deporte, su estilo de vida, su filosofía existencial hasta que descubrió el Roller Skate, el Quad Skate. Cierto, se ha descalabrado un par de veces y tiene bastantes cicatrices. Pero aquellas cuatro ruedas, aquellos skateparks (el de Mazunte en Oaxaca, que ayudó a construir como la voluntaria de albañilería que fue) le volaron la cabeza. Cuando se vino para acá, ya tatuada, ya con David, hace poco, el conocer a tipas tan libres como las mujeres vascas también hizo que le explotara la cabeza. Conoció a esas furias de la Naturaleza que son las Donosti Roller Derby y aunque no es su modalidad, conectaron. Ahora da clases de Roller Skat8 y tiene un insta que es @hegalakrollerskate y otro lleno de guiones bajos @_morena_na_

