Agustín Pajares (Egia, 1971) es desde el martes nuevo presidente de la sociedad Gaztelubide. Su candidatura fue la única que se presentó a la asamblea ... constituyente y la que recoge el testigo de José Ramón Mendizabal 'Mendi' y su junta directiva, que dejan la gestión de la sociedad de la Parte Vieja tras 14 años. Hijo de Manolo Pajares, histórico socio de Gaztelubide fallecido en 2020 y cuyo recuerdo le hace emocionarse, es el presidente número 19 de la historia de esta entidad que tiene 91 años.

Al nuevo presidente, ingeniero industrial, socio desde 2005 y que afronta un primer mandato de dos años, le va a tocar gestionar una sociedad renovada y saneada, con 250 socios y socias en sus filas y con varios objetivos en su programa de gobierno, siendo el principal «revitalizar el espíritu de la sociedad y no perder nuestro ADN».

– Presidente de Gaztelubide. ¿Cómo le suena?

– Me tengo que ir haciendo a la idea, me está costando. Es algo que lo ves como muy lejano y es una responsabilidad muy fuerte. Pero creo que era nuestro momento. Le tocaba a una nueva generación tomar los mandos de la sociedad, en este caso a la mía, y es lo que la asamblea ha querido.

– ¿Qué significa para usted Gaztelubide?

– Gaztelubide es un sentimiento, es algo más que una sociedad. Desde que tengo uso de razón, me acuerdo del aita yendo a la sociedad, entrando por la puerta y viéndole desde fuera porque los chavales no podíamos entrar. Toda mi infancia y juventud está relacionada con la sociedad, las Tamborradas, los Festara. Toda la historia de mi vida pasa por Gaztelubide. Y son muchos momentos felices vividos con la familia y los amigos, porque al final la sociedad es un sitio de encuentro y de pasarlo bien. Todo ello además está muy relacionado con mi aita.

– Se emociona al recordarlo.

– Sí, sí. Es que me estoy acordando mucho de él. Estaría contento y orgulloso... Yo lo estoy, desde luego, de ser hijo de quien soy. Pero es cierto que estoy intentando controlar un poco las emociones, aunque me cuesta.

– La suya fue la única candidatura presentada para dirigir la sociedad. ¿Por qué dio el paso?

– Hace un año, 'Mendi' nos anunció que 2024 iba a ser su último año. El tiempo fue pasando, llegó octubre y prácticamente veíamos que no se iba a presentar nadie. Nos juntamos un grupo de gente que solemos quedar una vez al mes en la sociedad para jugar al mus y nos preguntamos: «¿Qué pasa si nos presentamos?». Y vimos que había mimbres. Ese fue el inicio para empezar a darle vueltas a la idea. Y entre todos me propusieron a mí, por la vinculación que tengo con la sociedad y porque me veían con ganas. Eso sí, les puse una condición y es que necesitaba un grupo potente detrás. Y es lo que ha pasado. Creo que hemos formado un grupo bueno, currante, casi todos de la misma edad y con la misma idea.

– Gaztelubide apuesta por un relevo generacional. ¿Es así?

– Sí. Ahora le toca a nuestra junta, en la que la mayoría de miembros rondamos los 50 años, tomar el mando. Partiendo de la base de la gran labor realizada por la junta saliente, que tiene todo nuestro reconocimiento. La sociedad estaba anclada en una tradición muy marcada, por ejemplo en el tema de las mujeres, y 'Mendi' y sus compañeros han hecho un trabajo silencioso, día a día, logrando que hasta los más reaccionarios hayan visto que la sociedad ha cambiado y que debíamos adaptarnos. Nos han dejado una sociedad muy actualizada, con estatutos nuevos aprobados el año pasado que permiten que haya socias. Y ahora nos queda dar un paso más a nosotros.

– ¿Cuántas socias tienen?

– Tenemos tres. Pero ya no hay nada en Gaztelubide que separe a hombres y mujeres. Las condiciones son iguales para todos.

– Hablaba de dar un paso más en la gestión de la sociedad, ¿dónde ponen el foco?

– Tenemos claro que el ocio ha cambiado y la forma de uso de la sociedad, también. Los socios hacen más cenas particulares, pero el ambiente de comidas y cenas entre los socios no podemos perderlo. Eso debemos transmitirlo a los nuevos socios. Puedes hacer comidas con familiares y amigos, sí; pero el espíritu Gaztelubide que nos dejaron nuestros padres hay que mantenerlo.

– ¿Cree que se está perdiendo?

– Sí, un poco. La manera de disfrutar de la sociedad ha cambiado. Lo bonito es relacionarte con gente que no es de tu cuadrilla. En nuestro caso, es relacionarte con los amigos de Gaztelubide, con el resto de socios y socias. Y eso es precioso, que nos conozcamos de estar en la sociedad. Revitalizar el espíritu interno entre los socios es vital, porque eso es Gaztelubide. No podemos perder nuestro ADN, el humor y el buen ambiente.

– Más allá de este reto casi ideológico, ¿tiene otros planes que le gustaría activar?

– Sí. Me gustaría recuperar la vinculación que Gaztelubide tenía con el Zinemaldia. Por aquí han pasado desde Kirk Douglas hasta Cantinflas y quizás eso se podría recuperar con el Festival y Festak.

– Por último, ¿será 'Mendi' su Tambor Mayor en 2026?

– 'Mendi' es nuestro Tambor Mayor. Él tiene el privilegio de poder decidir cuándo retirarse. Si en diciembre nos dice que quiere salir, saldrá. No es que nosotros le dejemos hacerlo como un premio. No. No es un homenaje. El puesto es suyo. Y si nos dice que no quiere salir, habrá que buscar un sustituto. Pero eso no ha sucedido.