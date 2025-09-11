La renovación del saneamiento de Roteta se iniciará a final de año y costará 3 millones

El Ayuntamiento ha adjudicado esta semana las obras de renovación de la red de saneamiento de Roteta (Altza) que comenzarán a final de año, se ... realizarán por fases y se prolongarán durante doce meses con un coste cercano a los tres millones de euros. El objetivo es separar las conducciones de aguas pluviales y fecales, hoy unitarias, y mejorar algunos tramos de la red de suministro de agua, todo ello utilizando sistemas urbanos de drenaje sostenibles.

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento adjudicó este martes las obras a la empresa Construcciones Urdinberri S.L. Se trata de un proyecto financiado en parte por el Gobierno Vasco dentro Plan de Regeneración Urbana Integral de Altza, en el que participa la Sociedad de Fomento San Sebastián. «Con este plan abordamos distintas necesidades del barrio, entre ellas, la modernización de infraestructuras que son muy necesarias», señaló la concejala de Economía y Empleo Local, Ane Oyarbide (PSE). «Roteta es una de las zonas más antiguas de Altza y su red de saneamiento está muy deteriorada. Presenta deficiencias tanto en su estado de urbanización como en sus servicios urbanos, de ahí que renovarla sea muy necesario».

El área de intervención del proyecto está formado por las calles Roteta, Roteta Azpiko, Roteta Beheko y Roteta Goiko. Actualmente la red del ámbito es unitaria, es decir que un mismo colector recoge y conduce las aguas pluviales y las fecales desde Santa Bárbara y Arrizar.

«Deterioro importante»

El colector de la zona de Roteta tiene «un grado de deterioro importante en todo el tramo, con numerosas juntas abiertas con el fondo visible y algunas zonas más puntuales con roturas o grietas reticulares», según indica la memoria del proyecto redactado por Girder Ingenieros. Los ramales de las distintas calles del barrio que llegan al colector unitario principal también se encuentran en malas condiciones. La recogida de aguas pluviales se realiza en su mayor parte mediante sumideros sifónicos para su posterior conexión a la red general unitaria.

El objeto de las obras es el tendido subterráneo de nuevos colectores para ejecutar sendas redes separadas de pluviales y fecales y eliminar así «los trazados de ramales actuales que se encuentran en malas condiciones mediante la incorporación de sistemas urbanos de drenaje sostenibles (SUDS). Estos sistemas devuelven al suelo un régimen de humedad más acorde al ciclo natural del agua, lo que ayuda a prevenir inundaciones y sequías, reduce el consumo energético del ciclo urbano del agua y mejora el estado del río Urumea al limitar el impacto de posibles desbordamientos de las redes de saneamiento en episodios de lluvia.

Se van a crear dos depósitos de infiltración, uno en la zona alta del colector, para recoger el agua de lluvia del barrio de Arrizar, y otro depósito en la zona baja, recogiendo las aguas de todo el barrio de Roteta.

Infiltración de agua

Además, se crearán tres zonas de «laminación e infiltración de agua con superficies porosas» en zonas de aparcamiento, un sistema que permite «retener aguas de escorrentía preservando su calidad para su vuelta al medio natural o su reutilización», según detalla la memoria. Estas zonas se ubicarán en tres tramos de la banda de aparcamiento de la calle Roteta y tendrán todos 1,60 metros de anchura y una longitud de 25, 45 y 100 metros respectivamente.

El proyecto se completa con la renovación del colector de abastecimiento de agua únicamente entre los números 3 y 11 de la calle Roteta, mediante la colocación de una tubería de fundición dúctil de 10 milímetros de diámetro. Las aceras y pavimentos afectados por la obra serán repuestos y se aprovechará la apertura de zanjas para renovar los servicios de alumbrado.

Actuación Se implantará un sistema de drenaje sostenible para la infiltración natural del agua al suelo

Renovación Se habilitarán dos redes separadas para aguas pluviales y fecales, hoy unidas y en mal estado

Aunque el proyecto se aprobó hace más de un año, la licitación se ha retrasado porque ha sido necesario negociar con los vecinos ya que parte del área de actuación estaba «sin recepcionar» por parte del Ayuntamiento, indicó Oyarbide.

Siete fases de obra

Las obras van a durar doce meses y para minimizar las afectaciones al tránsito rodado y peatonal los trabajos se ejecutarán en siete fases. La primera fase afectará a la calle Roteta Azpiko y paseo de Herrera del número 70 a 80; la segunda fase incluirá calle Roteta Beheko y paseo de Herrera entre los números 82 y 90; la tercera se realizará en Arrizar; la cuarta en Roteta Goiko entre los números 2 y 4; la quinta comprenderá los números 8 a 14 de la calle Roteta Beheko; la sexta afectará a los números 3 al 9 de la calle Roteta y en último lugar se actuará en Roteta Goiko.