Las calles de Roteta entrarán en obras a fin al de año para separar la red de saneamiento y la de recogida de aguas pluviales. Borja Luna

La renovación del saneamiento de Roteta se iniciará a final de año y costará 3 millones

Las obras durarán 12 meses, se realizarán en siete fases e incluirán una reposición de aceras, pavimentos y mobiliario urbano afectado

Aingeru Munguía

Aingeru Munguía

San Sebastián

Jueves, 11 de septiembre 2025, 07:08

El Ayuntamiento ha adjudicado esta semana las obras de renovación de la red de saneamiento de Roteta (Altza) que comenzarán a final de año, se ... realizarán por fases y se prolongarán durante doce meses con un coste cercano a los tres millones de euros. El objetivo es separar las conducciones de aguas pluviales y fecales, hoy unitarias, y mejorar algunos tramos de la red de suministro de agua, todo ello utilizando sistemas urbanos de drenaje sostenibles.

