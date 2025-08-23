Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La actuación de reurbanización se va a desarrollar en la mitad oeste de esta plaza de Riberas. Gorka Estrada
San Sebastián

La renovación completa de la plaza Jesús María Alkain será una realidad en primavera

Las obras de reurbanización de la mitad oeste del espacio situado en Riberas comenzarán a inicios del año que viene

Iker Marín

Iker Marín

San Sebastián

Sábado, 23 de agosto 2025, 07:21

La plaza Jesús María Alkain de Riberas de Loiola estrenará una imagen unitaria durante la próxima primavera. Actualmente, este espacio interior del barrio, en el ... que se ubica el hotel-residencia The Social Hub, se encuentra urbanizado en dos mitades diferenciadas. Con el desarrollo del proyecto de ese establecimiento hotelero, gran parte de los edificios que componen la plaza quedaron finalmente completados y configurados. Sin embargo, quedaba por acometer la reurbanización de la mitad oeste de la plaza, la que otorgará un aspecto unificado a todo el entorno.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Rescatan el cuerpo del montañero de Irun que se precipitó ayer en el Pirineo francés
  2. 2 El relato de una vecina de Vitoria: «Mi okupa se va de vacaciones, se compra un buen coche e ingresa 4.000 euros al mes»
  3. 3 Con los paraguas abiertos para no mojarse en el autobús en San Sebastián: «Se lo han tomado con humor»
  4. 4

    Muere un irundarra que participó como voluntario en un fuego forestal en Salamanca
  5. 5 Un cajero de Torre Pacheco expulsa 2.000 euros en billetes a la calle
  6. 6

    Una sentencia del TSJPV obliga a Gipuzkoa a suavizar la tributación sobre criptomonedas
  7. 7

    «Karlos era un montañero muy experimentado; ha sido muy mala suerte»
  8. 8

    La Guardia Civil identifica a un pesquero cántabro como presunto autor del descarte ilegal en aguas de Ulia
  9. 9 Nuevo cierre de una tienda de ropa en el centro comercial Urbil
  10. 10

    Ane Santesteban: «El paisaje del entrenamiento me transmite ganas de llorar y el humo me obliga a parar»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La renovación completa de la plaza Jesús María Alkain será una realidad en primavera

La renovación completa de la plaza Jesús María Alkain será una realidad en primavera