La renovación completa de la plaza Jesús María Alkain será una realidad en primavera

La plaza Jesús María Alkain de Riberas de Loiola estrenará una imagen unitaria durante la próxima primavera. Actualmente, este espacio interior del barrio, en el ... que se ubica el hotel-residencia The Social Hub, se encuentra urbanizado en dos mitades diferenciadas. Con el desarrollo del proyecto de ese establecimiento hotelero, gran parte de los edificios que componen la plaza quedaron finalmente completados y configurados. Sin embargo, quedaba por acometer la reurbanización de la mitad oeste de la plaza, la que otorgará un aspecto unificado a todo el entorno.

La primera mitad, la más próxima al paseo de Zorroaga (este), se ejecutó a la vez que el establecimiento hotelero y las obras finalizaron en los primeros meses de 2024. Según explicó el concejal de Proyectos Urbanos, Juantxo Marrero, una vez inaugurada se apreciaba «diferencia de conservación» entre la zona nueva y la antigua, lo que motivó que los vecinos del barrio votasen la posibilidad de reurbanizar esta segunda mitad de la plaza, la oeste, junto a la avenida de Barcelona.

Con el fin de responder a esta demanda vecinal, la Junta de Gobierno Local prevé aprobar el expediente de contratación de las obras para reurbanizar la mitad oeste de esta plaza. El presupuesto de licitación es de 294.275 euros (IVA incluido) y la intención del Departamento de Obras y Proyectos es que las obras puedan comenzar a inicios del año de 2026. Teniendo en cuenta que el plazo de ejecución de los trabajos es de 4 meses, el objetivo es que la renovación completa de la plaza sea una realidad en primavera.

Revisión del proyecto

Sobre el diseño de esta mitad oeste de la plaza, la idea principal del proyecto era el uso de formas curvas ya presentes en el lugar para intentar conseguir una imagen «unitaria» en la plaza. El diseño, plasmado en papel por el estudio Hoz Fontán, fue definido en un proceso participativo con el vecindario, lo que provocó que el resultado final fuera una versión revisada de la primera propuesta.

El proyecto inicial contemplaba dos grandes zonas verdes con geometrías orgánicas donde se integraban los juegos infantiles, con pavimento de goma en tonos verdes para mimetizarse con el entorno. Se trataba de una apuesta por un espacio «predominantemente vegetal» que funcionaba «como un pulmón verde».

Marrero recuerda que si bien los residentes valoraron «de forma positiva» esta propuesta original, sugirieron algunas aportaciones que llevaron a la revisión del proyecto. Tras recoger las sugerencias vecinales, se incluyó un camino pavimentado que atravesará la plaza de norte a sur y una mayor cantidad de bancos. Además, se aumentó la superficie pavimentada en el extremo suroeste para permitir su uso en eventos y fiestas. «Este espacio se sitúa junto a los bares de la zona, lo que refuerza su carácter social», argumenta el edil socialista.