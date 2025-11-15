Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las elevaciones de copas en los caminos de Urgull mejorarán la seguridad viaria y peatonal. MORQUECHO

La regeneración paisajística de Urgull arranca en primavera y durará un año

Se reforestará la zona norte y otros puntos del monte, se protegerán las plantaciones de bulbos, se limpiará la muralla de vegetación y se mejorará la seguridad del tránsito

Jorge F. Mendiola

Jorge F. Mendiola

San Sebastián

Sábado, 15 de noviembre 2025, 01:00

El monte Urgull será objeto a partir de primavera de una operación de regeneración paisajística que se prolongará por espacio de doce meses como máximo ... y tendrá un presupuesto de casi 500.000 euros. Según explica el concejal de Mantenimiento y Servicios Urbanos, Carlos García, una de las actuaciones previstas consiste en aumentar la biodiversidad de las praderas con la plantación de bulbos. Se plantarán alrededor de los caminos y cerca de las zonas recreativas, para que los visitantes disfruten de su colorido en primavera. Estos espacios se cerrarán para que no se dañen en los primeros años de crecimiento.

