La regeneración paisajística de Urgull arranca en primavera y durará un año

El monte Urgull será objeto a partir de primavera de una operación de regeneración paisajística que se prolongará por espacio de doce meses como máximo ... y tendrá un presupuesto de casi 500.000 euros. Según explica el concejal de Mantenimiento y Servicios Urbanos, Carlos García, una de las actuaciones previstas consiste en aumentar la biodiversidad de las praderas con la plantación de bulbos. Se plantarán alrededor de los caminos y cerca de las zonas recreativas, para que los visitantes disfruten de su colorido en primavera. Estos espacios se cerrarán para que no se dañen en los primeros años de crecimiento.

También se realizarán actuaciones en los caminos para mejorar la seguridad en el tránsito. Por un lado, se acometerán elevaciones de copa para abrir el paso a ambulancias, bomberos y otros vehículos de servicio, así como en los caminos peatonales. Por otro lado, se repondrá el seto en aquellas zonas donde se han detectado faltas para evitar caídas de personas y para que estas plantas sujeten el suelo, evitando así la erosión de la tierra ya que la pendiente del monte acarrea daños por escorrentía tanto a nivel de vegetación como del firme de los caminos.

Respecto a las murallas, se abordará una limpieza ligera de la vegetación que crece en las mismas, para que no siga creciendo y cogiendo mucho volumen y peso, contraproducente para la estabilidad de las piedras que las conforman.

Para finalizar, se realizarán reforestaciones en la zona norte y en otros puntos de la ladera, donde también se abrirán ventanas de tal manera que se mejoren las vistas hacia el mar y la ciudad. En la zona norte se mejorará la composición de las especies de plantas herbáceas y arbustivas, de tal manera que se aumente la biodiversidad y, por otro lado, se plantarán diferentes especies de pinos para acompañar a los ejemplares existentes, ya que durante los últimos años algunos de ellos se han secado y han sido apeados.

Árboles «peligrosos»

En el resto de reforestaciones, el planteamiento inicial es apear árboles «peligrosos» que han crecido «muy rápido» en un bosque «denso», presentando troncos «muy estrechos y torcidos» y copas «poco desarrolladas y con pocas probabilidades de sobrevivir adecuadamente en laderas de gran pendiente», según recoge la memoria del proyecto, que ahora sale a concurso. Seguidamente se plantarán especies autóctonas de diferentes portes.

El delegado del PSE recuerda que Urgull es «un bosque urbano con mucho valor paisajístico, donde cada vez el régimen de visitas es mayor. Este proyecto contempla armonizar los diferentes aspectos o elementos que lo componen –medioambientales, histórico-culturales y sociales–, con el objeto de que su desarrollo sea sostenible y resiliente en el tiempo».