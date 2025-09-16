Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los invitados y organizadores disfrutaron de la magnífica terraza del Aquarium, desde donde se puede visualizar todo el campo de regateo. A. SISTIAGA

Gente de la ciudad

Las regatas desde la terraza del Aquarium

Patrocinadores y colaboradores de DV disfrutaron en Gastropadak del espectáculo deportivo

Joti Díaz

Martes, 16 de septiembre 2025, 07:15

Día de fiesta, de gran fiesta. La segunda jornada de las Regatas de La Concha visten de colores la ciudad con las seguidoras y seguidores ... de los clubes. El Diario Vasco organizó Gastropadak, una fiesta en la terraza del Aquarium, para colaboradores, patrocinadores y otros invitados que vivieron las regatas desde una magnífica atalaya. Amplia representación del periódico con Iñigo Martín, su director general; David Taberna, director de DV con su esposa y escritora, Lide Aguirre; el subdirector, Juanma Velasco, su esposa Beatríz Rodríguez y su hijo, Hugo; el director financiero,Txema Iturrioz, su esposa Amaia Salegui de Ekolo, con su hija Nora y su marido, Iker Llorente; Javier Roldán, adjunto a la dirección; Arantxa Aldaz, jefa de información y su marido, Igor Llano;Eli Ugalde, directora de Negocios y su marido, Jon Alzate; Isabel Cortadi, directora de Eventos y Gastronomía; Laura Chamorro, directora de San Sebastián Moda Festival y Borja Luna, jefe de fotografía; Javier Yurrita, embajador de Gastronomika, y Iosu Larrarte, responsable de Relaciones Institucionales.

