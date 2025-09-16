Las regatas desde la terraza del Aquarium

Gente de la ciudadLas regatas desde la terraza del Aquarium
Patrocinadores y colaboradores de DV disfrutaron en Gastropadak del espectáculo deportivo
Joti Díaz
Martes, 16 de septiembre 2025, 07:15
Día de fiesta, de gran fiesta. La segunda jornada de las Regatas de La Concha visten de colores la ciudad con las seguidoras y seguidores ... de los clubes. El Diario Vasco organizó Gastropadak, una fiesta en la terraza del Aquarium, para colaboradores, patrocinadores y otros invitados que vivieron las regatas desde una magnífica atalaya. Amplia representación del periódico con Iñigo Martín, su director general; David Taberna, director de DV con su esposa y escritora, Lide Aguirre; el subdirector, Juanma Velasco, su esposa Beatríz Rodríguez y su hijo, Hugo; el director financiero,Txema Iturrioz, su esposa Amaia Salegui de Ekolo, con su hija Nora y su marido, Iker Llorente; Javier Roldán, adjunto a la dirección; Arantxa Aldaz, jefa de información y su marido, Igor Llano;Eli Ugalde, directora de Negocios y su marido, Jon Alzate; Isabel Cortadi, directora de Eventos y Gastronomía; Laura Chamorro, directora de San Sebastián Moda Festival y Borja Luna, jefe de fotografía; Javier Yurrita, embajador de Gastronomika, y Iosu Larrarte, responsable de Relaciones Institucionales.
Entre los invitados, Aitor Francesena, campeón del mundo de surf, y María Villar; el paleoantropólogo, Juan Luis Arsuaga, acompañado por Iñigo Arbizuri, relaciones públicas de la Cooperativa Mondragon; Iñigo Zubiarrain y Cristian Zárate, propietarios de la agencia inmobiliaria Etxe&Co, con sus esposas María Aguado y Marta Coello; Jon Zapiain; Luis Múgica de Easo Motor y Arantxa Izaguirre. Del Aquarium, el presidente, José Ignacio Espell; la directora, Esther Irigaray, y el director de Comunicación, Xabier Lasaga; Aintzane Encinas, exjugadora de la Real Sociedad; el nadador paralímpico Richard Oribe; Luis Amenabar de la empresa constructora Amenabar; Víctor del Villar y Sonia Olano de la bodega Castillo de Monjardín; Carlos Subijana de Txispum; Ane Usabiaga del Hotel Londres y Nuria Escoda; Ismael Baranda de transportes Insausti; José Mari Pikabea de pastelería Geltoki; Haritz Garailde de Laboral Kutxa; Iker Goikoetxea, director del Centro Kursaal, y su esposa Izaskun Albisu.
Disfrutaron de un magnífico aperitivo con la participación de diferentes empresas gastronómicas, bajo la coordinación del Grupo Bokado, con Jesús y Mikel Santamaria y Joseba Arriaga al mando .
Además, acudieron Jesús María Aldaz de Policlínica Gipuzkoa y Sonia Albiz; Antonio Alduan de Alusaldu; Goizane Lizarralde y Celine Corrignana de Okia; Olatz Blanco de Cerveza 18/70 y Julen González del pub Burunda; Antonio Sánchez del bar Mourlas; Salva Gómez y Virginia García; Mon Abad de Ostras Sorlut; Iñigo Peña, chef del restaurante Narru; Alazne Plazaola, Laura Gil, Sebastián Valiño, Lander Uria y Unai Artola de la empresa constructora Altuna y Uria; Imanol García Zabala de Zergoxo; José Ignacio Abanda de Donostia Kultura; Iñigo Albizuri de Asset; María Capilla de Cafés Templo; Jon Izagirre de Mardu; Jesús Sanz de Hika Bodega, Miren Vives, directora del Museo Balenciaga, y el ya retirado puntista Mikel Egiguren, promotor de la empresa deportiva Jai Alive.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.