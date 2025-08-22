Refugiados bajo los paraguas dentro de un autobús en Gipuzkoa: «Se lo han tomado con humor» Pasajeros de la línea UK-10 que une San Sebastián con Zumaia han desplegado sus paraguas dentro del vehículo para protegerse de las goteras

Autobús de la línea UK-10 de Lurraldebus donde algunos pasajeros se han refugidado bajo sus paraguas de las goteras.

Javier Medrano San Sebastián Viernes, 22 de agosto 2025, 08:19 Comenta Compartir

Los bruscos cambios meteorológicos que afectan a Gipuzkoa en las últimas horas han dejado una divertida escena en un autobús de la línea UK-10 de Lurraldebus, donde algunos pasajeros de la ruta que conecta San Sebastián con Zumaia han tenido que desplegar sus paraguas dentro del transporte público para protegerse de las goteras que caían desde el techo del vehículo.

Los hechos han tenido lugar pasadas la una y media del mediodía de este jueves en el autobús que ha salido a las 13 horas desde la estación de autobuses de San Sebastián. Este servicio conecta la capital guipuzcoana con Zarautz, Getaria y Zumaia a través de la AP-8 y cuenta con una alta afluencia de pasajeros, especialmente en horas puntas.

Según ha podido saber este periódico, en un momento dado del trayecto, los usuarios han comenzado a sentir frío y la peculiar 'lluvia' ha comenzado a brotar desde la parte superior del vehículo, originada previsiblemente por un fallo en el sistema del aire acondicionado. No obstante, las personas que se encontraban dentro del autobús, tras dar parte del incidente a la conductora, se han tomado la situación con humor y se han tapado con paraguas. La escena ha pillado por sorpresa a los conductores de otros vehículos y camiones que se desplazaban en esos momentos por la AP-8, que han reaccionado con incredulidad a lo que ocurría dentro.

Con lluvia hasta el final del recorrido

Finalmente, el grupo de pasajeros que se refugiaban de la 'lluvia' con sus paraguas han bajado en la parada de Getaria, desde donde el vehículo ha continuado su recorrido hasta llegar a su destino final en Zumaia.

En declaraciones a este periódico, desde Euskotren han señalado que el autobús ha podido continuar el servicio sin incidiencias tratándose de una situación puntual. No obstante, tras finalizar el turno de este jueves, el vehículo será trasladado al taller para su revisión.