Rosa Díez-Urrestarazu, en la presentación del libro en la librería Elkar acompañada de la periodista África Baeta.

Gente de la ciudad

Recuerdo de la casa-cuna Fraisoro

La escritora donostiarra Rosa Díez-Urrestarazu presentó la novela 'Cuando brillan las manzanas'

Joti Díaz

Joti Díaz

San Sebastián

Jueves, 13 de noviembre 2025, 07:22

Comenta

No siempre una escritora es profeta en su tierra. Pero a veces, ocurre. Es el caso de la periodista de ETB y escritora Rosa Díez- ... Urrestarazu. Donostiarra de toda la vida que estos días anda en plena promoción de su segunda novela 'Cuando brillan las manzanas'. Una historia que impresiona y nos traslada a la época en la que ser madre siendo soltera estaba proscrito. La antigua casa-cuna de Fraisoro en Zizurkil, San Sebastián, Neguri y Biarritz son los escenarios donde transcurre esta historia que congrgó a decenas de personas en su presentación y que ya va camino de su segunda edición.

