Recuerdo de la casa-cuna Fraisoro

No siempre una escritora es profeta en su tierra. Pero a veces, ocurre. Es el caso de la periodista de ETB y escritora Rosa Díez- ... Urrestarazu. Donostiarra de toda la vida que estos días anda en plena promoción de su segunda novela 'Cuando brillan las manzanas'. Una historia que impresiona y nos traslada a la época en la que ser madre siendo soltera estaba proscrito. La antigua casa-cuna de Fraisoro en Zizurkil, San Sebastián, Neguri y Biarritz son los escenarios donde transcurre esta historia que congrgó a decenas de personas en su presentación y que ya va camino de su segunda edición.

Es importante que nuestros jóvenes conozcan a través de obras literarias como esta la realidad tan difícil que vivieron muchas mujeres en una época en la que no existía el aborto y un embarazo siendo soltera significaba enfrentarse a una sociedad que las repudiaría sin miramientos.

La casa cuna de Fraisoro, a donde fueron a parar miles de mujeres durante los ochenta años que permaneció abierta, fue un referente en el Estado por sus excelentes niveles de salubridad y atención a las parturientas con ginecólogos y enfermeras. Médicos había unos cuantos en el evento: el conocido pediatra del Hospital Donostia Javi Korta, o José Manuel Maíz, muy popular entre sus pacientes de Hondarribia.

Fraisoro es propiedad de la Diputación hasta la actualidad, pero es la Fundación Matia la que gestiona unas instalaciones totalmente renovadas y donde dan asistencia como centro gerontológico a la comarca.

