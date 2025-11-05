Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los asistentes al reconocimiento de la obra del arquitecto Eduardo Lagarde, en un momento del acto.

Gente de la ciudad

Reconocimiento a Eduardo Lagarde

El arquitecto donostiarra, miembro del Movimiento Moderno, diseñó dos villas en el barrio de Ondarreta

Joti Díaz

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 06:54

Comenta

La Comisión de Patrimonio de la delegación guipuzcoana del Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro (COAVN) utiliza todos los años una jornada de octubre para ... poner en valor la arquitectura del Movimiento Moderno. Como parte de su colaboración con la Fundación Docomomo, la comisión coloca una placa de reconocimiento en un edificio representativo de este estilo arquitectónico, entre 1925 y 1965.

