Recogida de colillas el viernes en La Concha para combatir la basura marina
Leticia Alfonso
San Sebastián
Martes, 26 de agosto 2025, 18:03
El Ayuntamiento organiza este viernes una acción ciudadana de recogida de colillas en la playa de La Concha para reducir el impacto de los residuos ... en el mar. La iniciativa se encuentra dentro de la campaña de concienciación medioambiental ItsaSOS. Se realiza junto a Surfrider Europe, entidad especializada en la protección del litoral. La cita es abierta para toda la ciudadanía que puede inscribirse en la página web de Surfrider. Tendrá lugar entre las 10 y 12 horas.
Las colillas son el residuo más abundante en las playas donostiarras. Según un estudio realizado por el Ayuntamiento junto a Azti, las colillas suponen un 38% de los residuos en La Concha y hasta un 50% en Ondarreta.
La acción visibiliza el grave problema que suponen estos residuos en los arenales y en el ecosistema marino.
