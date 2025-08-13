Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Lunes de Semana Grande. José lee el libro que ha escrito con María en un banco de San Francisco. ARIZMENDI

Ciudadanos | José Casado Cillero

«Rafael tenía una voz bella y sentida. Cantaba, sin concesiones, confidencias»

Con María Devesa ha escrito un libro sobre el cantor del corazón libre

Begoña del Teso

Begoña del Teso

San Sebastián

Miércoles, 13 de agosto 2025, 07:07

Es gran entendido en el cante jondo. Tan grande que desde hace años preside la mesa del jurado del Concurso de Cante Flamenco Ciudad de ... San Sebastián. Nunca hasta ahora había escrito un libro. María, sí. María Devesa García ha publicado varios. Entre ellos 'El blog de la iguana'. Se fueron conociendo en el autobús 13, que los llevaba de Gros a Altza. A los dos les gustaba Rafael Amor, el cantautor argentino de temas como 'No me llames extrajero'. Decidieron escribir un libro que recogiera muchas de sus letras y unas anotaciones poéticas. 'Rafael Amor, un corazón libre' se titula. En venta en la librería Peñuelo (Arrizar 11), ha revolucionado el barrio de Altza. Hoy firmarán ejemplares en la tienda de moda Bomai denda (Paseo de Larratxo 49, al lado de Foto Cano, que se ha encargado del diseño de la portada). De 11 a 13 horas. Ya en octubre, el día 3 a las 18.30 el libro será presentado en la biblioteca Tomasene. En presencia de la viuda de Rafael, Pilar Campos, que ha colaborado hasta la emoción con María y José.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La reacción de un perro a los fuegos artificiales en San Sebastián que reaviva la polémica: «No lo expondría a semejante situación»
  2. 2 Un conocido actor con cáncer de colon comparte el síntoma inicial que ignoró: «No tenía ni idea»
  3. 3

    Detenido tras presentarse en una barbacoa en Donostia y agredir a un invitado con un arma blanca
  4. 4 Fallece una joven de 21 años en un accidente de moto en Donostia
  5. 5

    Gipuzkoa se cuece con temperaturas extremas de más de 42 grados en municipios como Arrasate o Bergara
  6. 6 Miriam Cabeza: «Siempre he sido de bares en la Parte Vieja y no de discotecas»
  7. 7 El nuevo turismo que preocupa en San Juan de Luz: «Nunca había visto a tanta gente hacer picnic en la playa»
  8. 8

    «Hay cola para poner aire acondicionado en casa»
  9. 9 La autopista más cara de España está en Euskadi: cuesta 50 céntimos el kilómetro
  10. 10

    Bruce Springsteen publica el disco de su vibrante primer concierto en Donostia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco «Rafael tenía una voz bella y sentida. Cantaba, sin concesiones, confidencias»

«Rafael tenía una voz bella y sentida. Cantaba, sin concesiones, confidencias»