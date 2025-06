La queja de una vecina de San Sebastián en el autobús: «Solo llevaba puesto chanclas y bañador»

J.M. Viernes, 27 de junio 2025, 11:42 Comenta Compartir

La vestimenta veraniega de un pasajero en un autobús de Lurraldebus ha desatado la indignación de una vecina de San Sebastián que, a través del apartado 'Sirimiri', ha mostrado su sorpresa y malestar tras presenciar una escena que, según ella, refleja una preocupante pérdida de respeto por las normas básicas de convivencia y decoro.

Así, en una carta enviada al buzón de los lectores guizpucoanos, la mujer, identificada como María, señalaba la falta de educación de un pasajero que subió al autobús vestido tan solo con chancletas y bañador.

«La semana pasada, en una de las paradas del autobús de Lurraldebus que va de Donostia a Zarautz, se subió un hombre en bañador. Iba a Zumaia y no llevaba puesto más que unas chanclas y el bañador. Supongo que estará permitido ya que la chófer no le dijo nada. ¿Qué más tenemos que ver? ¿Qué será lo próximo? ¿Entrarán al autobús desnudos? Paren que me bajo», relataba la lectora en su mensaje.

En su escrito, la mujer hacía referencia también al reciente texto de opinión de Felipe Juaristi, titulado 'Mal gusto', en el que el articulista reflexionaba sobre la degradación del buen vestir en las ciudades, incluida San Sebastián. Juaristi señalaba cómo antaño ciertos atuendos informales eran propios de turistas despistados –popularmente conocidos como 'guiris'–, mientras que ahora se han convertido en el uniforme habitual de locales y forasteros por igual.

«Lo que antes era motivo de crítica o incluso de burla, hoy pasa desapercibido o, en algunos casos, hasta se celebra», afirmaba en su escrito. «A nadie le incomoda demasiado el modo en que el prójimo se presenta ante los demás. No hay diferencia entre el buen y el mal gusto, porque a nadie le importa ya, o porque nadie se siente actualmente con legítima autoridad para dictar qué es qué».