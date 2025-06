Sirimiri: Descuidada zona verde en Altza

DV Jueves, 26 de junio 2025, 07:02 Comenta Compartir

Basura en Urbieta

Dice Amaya Lasarte: «Un acierto desplazar los contenedores de cristal a la acera del mercado San Martín. Deberían desplazar también los otros tres –papel, plástico y basura– ya que los usuarios de los autobuses, que esperan sus respectivas llegadas a la parada de Urbieta 12, sufren los olores y la porquería –eso cuando no está lleno de residuos fuera de los mismos–. Además, ni siquiera pueden formar una cola, dada la afluencia de usuarios. Confío en que la persona que sea responsable tome cartas en el asunto».

Rampa del Muelle

Comenta M. Urbina: «Sí, ha llegado la prohibición para bañarse en la rampa del puerto junto al Aquarium. Es inexplicable esta prohibición, mas aún en esta era de calentamiento climático. He ido a la zona mencionada con mi mascota con la intención de que se refrescara y jugara un rato. He esperado a que se despejara la zona de embarcaciones de kayaks y la perra ha corrido a bañarse, así lo han hecho otros cuantos como es habitual. Ha venido al rato un guardia jurado invitándonos a que nos marcháramos, tanto dueños de perros como chavales que jugaban en el agua. Han puesto recientemente la señal de «prohibido bañarse» y van a sancionar, según el guardia. ¿Desde cuándo?, ¿Por qué? Que no me digan que por higiene, cuando por la zona son asiduas las motos de agua, sin mencionar los orines u otros residuos tras una noche de fiesta. Tengo que decir que el Ayuntamiento, Costas o a quien corresponda esta zona, llevaba preparando el terreno desde el año pasado ¿Cómo? Colocando unas vallas metálicas de cierre. Hubo protestas por ello y pudimos seguir utilizando la rampa. Creo que está demostrado que es compatible, sin ningún riesgo, la actividad deportiva y la recreativa. Nuestras mascotas, sobre todo en verano, parece que tienen que quedarse en casa. El terreno de esparcimiento en Manteo desapareció, en los parques de la ciudad tienen que ir atados en todo el recinto, no hay zonas acotadas para que corran y jueguen, bajar a las playas de la ciudad esta totalmente prohibido, no hay siquiera un horario nocturno para que puedan hacer uso de ella. No se entiende, en este caso al menos, este empeño en prohibir. Podríamos hablar largo y tendido sobre actividades molestas y sucias en la ciudad. Por favor, al que corresponda, que razone un poco y utilice su tiempo en preocuparse por asuntos que importan e implican mucho más a la ciudadanía. Nuestras mascotas, y hay unas cuantas, necesitan zonas de esparcimiento y baño. Ocúpense, por favor».

Bañador en el bus

Protesta María: «Estoy totalmente de acuerdo con el artículo escrito por Felipe Juaristi en este periódico. La semana pasada, en una de las paradas del autobús de Lurraldebus que va de Donostia a Zarautz, se subió un hombre en bañador. Iba a Zumaia y no llevaba puesto más que unas chanclas y el bañador. Supongo que estará permitido ya que la chófer no le dijo nada. ¿Qué más tenemos que ver? ¿Qué será lo próximo? ¿Entrarán al autobús desnudos? Paren que me bajo».

Cristina Enea

Escribe Nerea: «El Ayuntamiento piensa reforzar la vigilancia en el parque de Cristina Enea, cuando se le lleva instando a que haya un guarda que controle comportamientos incívicos hace mucho tiempo. Veo dejadez continuamente. Ayer seguía habiendo perros sueltos y siguen sin traer una pareja al cisne. De cara a la galería mucho bombo, pero, en la realidad, lo que se ve es mucha inacción y poco comportamiento medioambiental».