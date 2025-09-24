Puesta de largo de la cátedra HiTZ

El palacio Miramar fue el escenario elegido por la Universidad del País Vasco (EHU) para la inauguración de la primera cátedra del Estado especializada en ... Inteligencia Artificial y tecnología del lenguaje, que sitúa a Euskadi a la vanguardia en esta área.

Enmarcada en el programa Cátedras ENIA del Plan Nacional de Inteligencia Artificial, la Cátedra HiTZ de IA&TL nace como punto de encuentro y colaboración entre investigadores, industria y estudiantes, para impulsar la investigación, innovación, aprendizaje y divulgación responsable de estas tecnologías. Está integrada por cuatro grupos de investigación de la EHU: Centro de Investigación HiTZ, ALDAPA, ISG y RSAIT, la empresa Avature y entidades colaboradoras como Orai NLP, Ikerlan, Euskaltel/MasOrange, Multiverse o Tecnalia.

Su inauguración contó con una amplia representación institucional. Durante el evento intervinieron el rector de la EHU, Joxerramon Bengoetxea; la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, María González; el consejero de Ciencia y Universidades del Gobierno Vasco, Juan Ignacio Pérez; el director de la cátedra HiTZ de Inteligencia Artificial y Tecnología del Lenguaje, Aitor Soroa; y la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza. Hablaron sobre los retos que la IA representa Luis Gasco, ingeniero investigador en Avature, y Mikel Artetxe, cofundador de la startup Reka.

Se celebró una mesa redonda sobre 'Inteligencia artificial y tecnologías del lenguaje en la empresa' que fue moderada por Gorka Azkune, del centro HiTZ, en la que participaron Aitzol Astigarraga, de Orai NLP; Josu Bilbao, de Ikerlan; Iraia Ibarzabal, de Multiverse Computing; Joseba Laka, de Tecnalia; y Alberto Pozo, de Masorange.

«Sólo la colaboración de los agentes más competitivos en cada una de sus áreas nos permitirá competir en esta tecnología donde Europa, ahora mismo, corre el riesgo de quedar relegada. Y eso es lo que hemos buscado junto a las entidades de la cátedra», explicaba su director, Aitor Soroa. Con la capacidad de convocatoria y las entidades representadas en la inauguración oficial de la cátedra vamos por el buen camino para no quedarnos atrás.