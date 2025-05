«No se puede planificar la Donostia del futuro sin contar con los municipios de alrededor»

Ángel Martín (Errenteria, 1950), arquitecto y catedrático de Urbanismo, participa hoy en la Escuela de Arquitectura de la UPV a las 18.00 horas en ... un debate sobre el 'Modelo de ciudad: Donostia-Gipuzkoa 2035' junto a Sebastiá Jornet y Patxo de León. Experto en el Ensanche Cortázar, charlamos sobre la evolución urbanística de la ciudad.

– Los desarrollos de Donostia tocan ya los de los municipios vecinos...

– Los términos municipales ya no cuentan, a esos efectos. Donostialdea no es una ciudad sino la capital de Gipuzkoa, no es Donostia, Pasaia o Errenteria. A San Sebastián le conviene contar con los municipios vecinos y Errenteria y Lasarte-Oria saben que sin Donostia no serían lo mismo. Son lo que son porque está Donostia.

– Los nuevos medios de transporte influyen en que todo sea una conurbación…

– Efectivamente. Y eso no quiere decir que vivamos en el paraíso. Hay mucho que mejorar. Hay gente que piensa que Donostia tiene un problema de vivienda, pero en Donostia hay viviendas para todo el mundo. Lo que pasa es que es una de las ciudades en las que se paga más por la vivienda. Ese es el problema, que aquí se paga mucho por la vivienda, por el suelo, por la construcción...

– ¿Y cómo se puede hacer vivienda accesible? ¿Hace falta más regulación o menos?

– No depende de la regulación sino del sistema financiero creado en torno a la vivienda. Las viviendas salen a un precio de venta que quienes las necesitan no las pueden comprar. Entonces las compran los fondos de inversión, los inversores autóctonos… Es un negocio redondo. Compras algo que en unos meses va a valer más. No hay nada que tenga ese rendimiento. Contra eso no hay planes de urbanismo que valgan. Construyendo más vivienda libre no se resuelve el problema.

– O sea, que lo que hay que hacer es construir más vivienda pública…

– Es la fórmula que recomiendan los expertos. Confiar en la oferta y la demanda es un autoengaño.

– ¿Y actuar sobre la vivienda construida?

– Claro. No es la solución seguir extendiendo las ciudades. Hay mucha vivienda en el interior de las ciudades, lo que pasa es que hay que actuar mediante medidas de control para hacer que esa vivienda salga a la venta o al alquiler. Hay mucha vivienda que no se usa, vivienda que tarda en salir al mercado, vivienda que se destina al turismo.

– ¿Qué opina de que se haya recuperado la operación de Auditz Akular en el avance de la revisión del PGOU?

– Si son terrenos del Ayuntamiento, ahí tienen ocasión de construir viviendas de alquiler.

– Pero cuando las administraciones plantean construir vivienda pública, como en la playa de vías de Easo, hay resistencias…

– Dedicar cualquier espacio libre que queda a vivienda, residencializar más la ciudad, es una mala costumbre. No todo suelo tiene que ser un solar para viviendas. Para mí es una ocasión para mejorar el paseo, pero no para construir viviendas. Ya hay muchos edificios ahí. Podría contemplarse un equipamiento de tamaño medio.

– Pero entonces, ¿dónde construimos las viviendas de alquiler?

– Tienen que hacerse viviendas con buenas conexiones. Se han construido barrios como Altza, Intxaurrondo o Larratxo, pero mal comunicados con el resto de la ciudad.

– El avance del PGOU se plantea el reto de transformar la variante en una avenida urbana...

– No solo es factible, sino absolutamente necesario. Es una ocasión de oro. Si la AP-1 ya funciona, ¿por qué los coches deben pasar por la variante? Es muy necesario porque permitirá percibir que Intxaurrondo está más cerca de Anoeta que del centro de San Sebastián. Las obras no van a ser menores, pero hay que pensar que eso va a ser muy valioso para la ciudad. Solo hace falta que haya gobernantes que se lo crean y sepan ver que ahí va a haber que trabajar 10 ó 20 años, pero esa vía puede rendir mucho. La ciudad crece construyendo barrios de los que no se tenga que arrepentir. La vega del Urumea es otra mina...

– Se habla de utilizar la operación de los cuarteles para construir un barrio diferente...

– Alguna cosa he visto de lo que se pretende en los cuarteles y no veo mucha novedad. Parece la repetición de Podavines de Amara, una mezcla de edificios de diferentes alturas. ¿Eso qué ventaja tiene? La irregularidad por la irregularidad no es un modelo.

– La licitación para redactar el nuevo PGOU se declaró desierta. ¿Para qué sirve un PGOU si tarda diez años en redactarse y luego no se cumple la mitad?

– Primero, el nombre le induce a pensar a la gente que el PGOU lo va a resolver todo y no es así. El planeamiento debe dedicarse a resolver unos objetivos muy concretos. Hace falta concretar y afinar. Un PGOU no puede abarcar todo. Y quien quiera hacer bien el planeamiento de Donostia tiene que contar con lo que vayan a hacer los municipios del entorno.