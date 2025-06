El PSE acusa al PNV de hacer «demagogia» con el cubrimiento de las vías del Topo en Amara

Ningún grupo político del Ayuntamiento se ha mostrado contrario a que las vías del Topo se cubran entre Morlans y Anoeta en el Pleno del ... Ayuntamiento donostiarra celebrado esta mañana, al que han acudido un grupo de vecinos de Amara para que se adopte esta medida con el objetivo de mitigar el ruido del paso de los trenes. Pero ha habido muchos matices a la hora de votar la enmienda transaccionada entre EH Bildu y PNV. Los socialistas han votado en contra, con el argumento de que el cubrimiento de las vías del tren, si finalmente se adoptase esa solución, debería ser un proyecto impulsado por el Ayuntamiento, ya que es un proyecto de integración urbana, no ferroviario. EL PSE ha acusado al PNV de hacer «demagogia» con este asunto. El PP, aunque ha votado también a favor del cubrimiento ha defendido que la solución mejor es el soterramiento de este tramo, aunque «a falta de pan buenas son tortas».

Una moción ordinaria transaccionada entre EH Bildu y PNV, una enmienda del PSE y dos mociones de control, una de EH Bildu y otra del PP, estaban en el orden del día del Pleno que se celebra esta mañana para debatir sobre las soluciones a implementar en Amara para que el impacto acústico del paso de los trenes de Euskotren no perjudique el descanso de los vecinos de la zona.

Finalmente, el texto aprobado ha sido la enmienda transaccionada entre EH Bildu y PNV que dice que «el Pleno del Ayuntamiento de Donostia insta al Gobierno Vasco y a ETS a dar una solución integral al problema del impacto del transporte ferroviario en el tramo Morlans-Anoeta, cubriendo las vías y mejorando la integración urbana para garantizar un entorno saludable y habitable para los vecinos».

El PSE se quedó solo en la votación de su enmienda que instaba al Gobierno Vasco a que «se estudien en colaboración con el Ayuntamiento la posibilidad de implantar medidas innovadoras que sirvan para reducir el impacto acústico del ferrocarril a su paso por el barrio de Amara».

El grupo municipal socialista acusó en una nota de prensa al PNV de actuar con «demagogia» al reclamar ahora a ETS la cubrición de las vías del Topo a su paso por Errondo cuando «sabe que es una obra que debería liderar y asumir el Ayuntamiento y no el Gobierno Vasco». Los socialistas donostiarras se mostraron a favor de analizar todas las alternativas posibles para reducir el impacto acústico ferroviario pero pidieron a PNV y a EH Bildu que actúen «con responsabilidad» a la hora de plantear medidas urbanísticas que cuentan con un alto coste económico y que son competencia municipal.

«Está moción es oportunista y parece más un intento de no afrontar la cuestión de forma responsable», achacó el concejal socialista Juantxo Marrero a los jeltzales, a quienes pidió que «no creen falsas expectativas» puesto que «lo que no se puede pretender es que el Gobierno Vasco, a través de ETS, se haga cargo de unas obras que no son de su competencia, y además, se pretenda que lo haga sin estudiar otras alternativas». En este sentido, recordó que «la cubrición de las vías es una evidente actuación urbana que debe ser liderada por el Ayuntamiento que es el competente. Se debería explicar a los vecinas y vecinos cómo vamos a hacer frente desde el Ayuntamiento a tamaña inversión y no crear expectativas a fecha de hoy inasumibles».

Si el coste del soterramiento pueden rondar los 90 millones de euros, un estudio técnico realizado por encargo del Gobierno Vasco cifró el coste del cubrimiento de las vías en unos 55 millones de euros. La concejala de EH Bildu Garbiñe Alkiza defendió que el apantallamiento de las ruedas de los convoyes, medida propuesta por el Gobierno Vasco, «no garantizan la desaparición total del ruido» y el Ayuntamiento «no puede cerrar los ojos» ante esta realidad y debe «apoyar a los vecinos». En opinión de la coalición «la solución definitiva es la cubrición» de las vías.

La concejala de Movilidad, Olatz Yarza (PNV), también defendió que cubrir las vías «es una solución integral» al problema acústico del paso de los trenes y a su integración urbana. Explicó que son partidarios de esta opción y por actuar de «forma responsable y colaborativa» con el Gobierno Vasco.

La concejala del PP Vanessa Vélez defendió que «la solución definitiva no es el cubrimiento sino el soterramiento», aunque esta última solución es «de lo malo, lo mejor», motivo por el que apoyo la moción transaccionada.

La concejala de Elkarrekin Arantza Gonzalez destacó las diferencias entre los dos socios del gobierno municipal. En su opinión, el cubrimiento no solo va a beneficiar a las viviendas más cercanas sino a todo el barrio de Amara al ser un proyecto de «integración urbana».