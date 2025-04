«El proyecto de San Bartolomé aún es un riesgo», señalan desde la plataforma contra el centro comercial

«No nos fiamos». Así de claro ha sido este lunes Odón Elorza, exalcalde de San Sebastián y uno de los miembros de la Plataforma ... Ciudadana San Bartolomé para frenar el proyecto de centro comercial proyectado en el cerro del Centro de Donostia. A pesar de que el equipo de gobierno municipal de San Sebastián, compuesto por el PNV y el PSE, renunció públicamente el pasado viernes día 12 a esta operación, «por ser un proyecto desfasado y que no responde a las necesidades actuales de la ciudad», los miembros de esta entidad no las tienen todas consigo y consideran que «el proyecto aún es todo un riesgo».

A pesar de considerar que la declaración «inesperada e insospechada del alcalde Goia» es una «buena noticia», han señalado que las suyas «son solo palabras y no se ha dado aún pasos legales, ni administrativos» para que el proyecto se dé definitivamente por finiquitado. Elorza ha tachado que a este anuncio del alcalde jeltzale le falta «transparencia» y ha indicado que ha sido una decisión «unipersonal, tomada en un batzoki. La decisión no llega tras un proceso democrático del Ayuntamiento y llega aquí impuesta».

Además del exalcalde socialista y su concejal de Urbanismo, Jorge Letamendia, han comparecido en el Ayuntamiento de San Sebastián otros miembros de la plataforma como Blanca Zaragüeta, Elena Martínez de Murguía y el portavoz del grupo municipal Elkarrekin Donostia, Víctor Lasa. Este último ha recordado que antes de que el alcalde anunciara ante los portavoces municipales el pasado día 12 la decisión tomada de paralizar el proyecto, «ya había folletos en los buzones y carteles por el barrio en los que el PNV agradecía a Eneko Goia esta decisión. Y esto no tiene otra definición que falta de vergüenza porque tanto el PNV como el PSE siempre han defendido a capa y espalda este proyecto. Decían que para ellos era un proyecto imprescindible y necesario para la ciudad, para cuadrar las cuentas de la sociedad San Bartolomé Muinoa... todo ello mentiras».

En opinión de Lasa, la decisión de parar este proyecto «poco tiene que ver con escuchar a la ciudadanía, como han querido hacer ver». En su opinión, tiene más que ver con el «miedo a los recursos legales y con el miedo a la repercusión de la opinión pública». Sobre el proceso de judicialización del proceso, hay en la actualidad dos recursos presentados ante el juzgado de lo Contencioso Administrativo de San Sebastián contra este proceso, el de la asociación Dendartean y el de la propia plataforma, y ambos están «vivos», es decir, no se han retirado tras el anuncio del alcalde Goia.

El portavoz de Elkarrekin Donostia ha anunciado que este miércoles durante la celebración del Pleno municipal van a pedir explicaciones al alcalde Goia y la concejala de Urbanismo Nekane Arzallus «para conocer en qué fase está el proyecto. Vamos a seguir auditando este proceso y si se va a cancelar que sea en las mejores condiciones para la ciudadanía. Y que sea para que se haga una obra de interés público en el cerro como es un parque verde de uso público».

Zaragüeta y Martínez de Murguía, componentes de la plataforma y representantes de la asociación Erdian Bizi, han sido las encargadas de reclamar al consistorio un proceso de participación ciudadana para lograr que en el cerro se construya un parque público. «Nos gustaría que se repitiera un proceso como el que se realizó para la construcción de los parques Araba y Bidebieta», han afirmado.

Pasos «concretos y concluyentes»

Odón Elorza ha reclamado durante la comparecencia conocer el precontrato entre San Bartolomé Muinoa y el fondo de inversión que se iba a encargar del proyecto de centro comercial y aparcamiento. «¿Por qué el Ayuntamiento no dice nada al respecto? ¿Qué tienen que decir de los 32 millones limpios que ingresa el consistorio de esta operación del conjunto de San Bartolomé? ¿Por qué nadie dice nada? ¿Por qué no hay transparencia? ¿Dónde está la democracia municipal? No ha existido en esta decisión«, ha indicado. Por todo ello, ha dejado claro que »no nos fiamos« y que hoy por hoy «hay una licencia de obra mayor concedida al fondo de inversiones y el Plan General de 2015, que modificaron con mentiras, contempla la existencia del proyecto en San Bartolomé».

Ha exigido «pasos concretos y concluyentes» por parte del Ayuntamiento y por parte de San Bartolmé Muinoa para que esa rescisión del acuerdo se convierta en realidad y se anule la operación. Por último, Letamendía ha trasladado también su «preocupación» por el «valor patrimonial de los derechos del Ayuntamiento», que teme «no se han defendido de forma rigurosa» y ha incidido en que «es relevante que en el mundo jurídico desaparezcan el centro comercial y el aparcamiento» y que ello pase por Pleno, ya que, de lo contrario, «el alcalde podría cambiar de opinión o hacer un semicentro comercial».