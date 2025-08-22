Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El programa Ekinn+, finalista de los premios europeos a la Promoción Empresarial

Competirá en la categoría de 'Fomento del espíritu emprendedor' con otras 14 propuestas europeas en una gala que se celebrará en Copenhague

I. M.

sAn sebastián.

Viernes, 22 de agosto 2025, 02:00

El programa Ekinn+, concebido para que proyectos innovadores puedan desarrollarse en las mejores condiciones en San Sebastián, es finalista de los premios europeos a ... la Promoción Empresarial. El programa de la Sociedad de Fomento participa en la categoría de 'Fomento del espíritu emprendedor' y competirá por el galardón con 14 proyectos de Austria, Bulgaria, Croacia, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Grecia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Países Bajos y Rumanía. El nombre del proyecto ganador se dará a conocer en una gala que se celebrará en noviembre en Copenhague.

