El programa Ekinn+, finalista de los premios europeos a la Promoción Empresarial

El programa Ekinn+, concebido para que proyectos innovadores puedan desarrollarse en las mejores condiciones en San Sebastián, es finalista de los premios europeos a ... la Promoción Empresarial. El programa de la Sociedad de Fomento participa en la categoría de 'Fomento del espíritu emprendedor' y competirá por el galardón con 14 proyectos de Austria, Bulgaria, Croacia, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Grecia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Países Bajos y Rumanía. El nombre del proyecto ganador se dará a conocer en una gala que se celebrará en noviembre en Copenhague.

Para la concejala de Economía y Empleo Local, Ane Oyarbide, la selección del programa Ekinn+ como finalista de estos premios, «refuerza la estrategia de Fomento de San Sebastián de apostar por desarrollar la cultura emprendedora y especialmente por apoyar a proyectos innovadores con potencial de crecimiento».

El programa donostiarra llega a la final como mejor proyecto estatal en su categoría por su «originalidad y viabilidad, el impacto que tiene en la economía local y la transferencia del proyecto a otra regiones de Europa».