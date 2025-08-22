El programa Ekinn+, finalista de los premios europeos a la Promoción Empresarial
Competirá en la categoría de 'Fomento del espíritu emprendedor' con otras 14 propuestas europeas en una gala que se celebrará en Copenhague
I. M.
sAn sebastián.
Viernes, 22 de agosto 2025, 02:00
El programa Ekinn+, concebido para que proyectos innovadores puedan desarrollarse en las mejores condiciones en San Sebastián, es finalista de los premios europeos a ... la Promoción Empresarial. El programa de la Sociedad de Fomento participa en la categoría de 'Fomento del espíritu emprendedor' y competirá por el galardón con 14 proyectos de Austria, Bulgaria, Croacia, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Grecia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Países Bajos y Rumanía. El nombre del proyecto ganador se dará a conocer en una gala que se celebrará en noviembre en Copenhague.
Para la concejala de Economía y Empleo Local, Ane Oyarbide, la selección del programa Ekinn+ como finalista de estos premios, «refuerza la estrategia de Fomento de San Sebastián de apostar por desarrollar la cultura emprendedora y especialmente por apoyar a proyectos innovadores con potencial de crecimiento».
El programa donostiarra llega a la final como mejor proyecto estatal en su categoría por su «originalidad y viabilidad, el impacto que tiene en la economía local y la transferencia del proyecto a otra regiones de Europa».
