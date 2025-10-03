Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Se esconde de la Ertzaintza en un baúl de la casa tras agredir a su expareja en Donostia

El detenido, que ingresó en prisión, quebrantó una orden de alejamiento al acceder al domicilio escalando una persiana y entrando por una ventanilla

A. I.

Viernes, 3 de octubre 2025, 10:14

Comenta

La Ertzaintza detuvo ayer en San Sebastián a un hombre de 36 años tras quebrantar una orden judicial de alejamiento y agredir a su expareja ... en el domicilio de la víctima. Tras ser puesto a disposición del juzgado de violencia contra la mujer en la capital guipuzcoana, se decretó el ingreso en prisión del arrestado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Goia renunciará a la Alcaldía tras el pleno del 16 de octubre: «Es una decisión que había tomado hace tiempo»
  2. 2

    Jon Insausti será su relevo como alcalde y candidato en 2027
  3. 3 El nuevo negocio que aterriza en San Sebastián con una inauguración creativa que regala flores
  4. 4 El bar de pintxos de San Sebastián que cambia de manos: «Llegamos al barrio con muchas ganas»
  5. 5

    4.000 alumnos con más de un 10 de nota se quedan fuera de la carrera deseada en la EHU
  6. 6

    Cientos de estudiantes se manifiestan en Donostia en apoyo al pueblo palestino
  7. 7

    La batalla de Alderdi Eder se pone al rojo vivo
  8. 8 Se busca cocinero para el viaje transoceánico de Gipuzkoa a Canadá a bordo de un ballenero del siglo XVI
  9. 9

    Francia investiga dos muertes por listeriosis en quesos vendidos también en Euskadi
  10. 10 El duro comunicado del Kern Pharma por el comportamiento de uno de sus corredores

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Se esconde de la Ertzaintza en un baúl de la casa tras agredir a su expareja en Donostia

Se esconde de la Ertzaintza en un baúl de la casa tras agredir a su expareja en Donostia