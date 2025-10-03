Se esconde de la Ertzaintza en un baúl de la casa tras agredir a su expareja en Donostia

La Ertzaintza detuvo ayer en San Sebastián a un hombre de 36 años tras quebrantar una orden judicial de alejamiento y agredir a su expareja ... en el domicilio de la víctima. Tras ser puesto a disposición del juzgado de violencia contra la mujer en la capital guipuzcoana, se decretó el ingreso en prisión del arrestado.

Los hechos ocurrieron en una vivienda del barrio de Amara en la madrugada de ayer. Varias patrullas de la Ertzaintza acudieron al aviso de un posible robo, pero terminó siendo un suceso de violencia de género. Los agentes tocaron la puerta de un domicilio y abrió la puerta una mujer que les manifestó que había sufrido una agresión física, incluida una técnica del 'mataleón' que casi le provoca el desmayo, además de haber sido retenida por la fuerza, sin que pudiera salir al exterior. Según supieron los recursos policiales, el autor de los hechos habría accedido previamente al interior, escalando una persiana y entrando por una ventanilla en contra de la voluntad de la mujer, que era su expareja, con la cual tenía una orden judicial de alejamiento.

Se resistió a los agentes

Los ertzainas accedieron al inmueble, con permiso de la víctima, y localizaron al hombre escondido dentro de un baúl. El varón se resistió gravemente ante los policías, que procedieron a su detención, acusado de quebrantamiento de una orden judicial, de un presunto delito de lesiones y coacciones en el ámbito de la violencia de género y también de un allanamiento de morada. Según constaba en la Ertzaintza, el hombre había quebrantado también anteriormente dicha orden de alejamiento hacia la mujer, con el consentimiento de la víctima.