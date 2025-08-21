Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La bajamar del lunes ofreció esta imagen de la playa de Ondarreta a primera hora de la mañana. A.M.

La primera retirada de piedras de la playa de Ondarreta este verano se llevará a cabo el lunes

En ausencia de un contrato cuatrienal para el empleo intensivo de la despedregadora se han reducido a la cuarta parte los escombros retirados en los últimos años

Aingeru Munguía

Aingeru Munguía

San Sebastián

Jueves, 21 de agosto 2025, 06:08

La semana que viene, la última del mes de agosto, será la primera vez en el verano que las máquinas actúen en la playa de ... Ondarreta para eliminar cascotes. Es una situación insólita, teniendo en cuenta que este año las piedras han aparecido al comienzo de la temporada estival. La oscilante dinámica marina y la ausencia de un contrato plurianual con partidas presupuestarias concretas para el uso intensivo de la despedregadora está en el fondo de esta situación, que ha provocado el malestar de muchos bañistas de esta playa. El concejal de Mantenimiento, Carlos García, aseguró que su departamento trabaja ya en los pliegos de este contrato que permitirá a partir del próximo verano solventar el problema.

