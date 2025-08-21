La primera retirada de piedras de la playa de Ondarreta este verano se llevará a cabo el lunes

La semana que viene, la última del mes de agosto, será la primera vez en el verano que las máquinas actúen en la playa de ... Ondarreta para eliminar cascotes. Es una situación insólita, teniendo en cuenta que este año las piedras han aparecido al comienzo de la temporada estival. La oscilante dinámica marina y la ausencia de un contrato plurianual con partidas presupuestarias concretas para el uso intensivo de la despedregadora está en el fondo de esta situación, que ha provocado el malestar de muchos bañistas de esta playa. El concejal de Mantenimiento, Carlos García, aseguró que su departamento trabaja ya en los pliegos de este contrato que permitirá a partir del próximo verano solventar el problema.

La zona intermareal de media playa de Ondarreta está llena de piedras, algo que se puede apreciar claramente durante los momentos de marea baja. La zona más preocupante es la más próxima a la rampa de bajada a la playa, frente al Club de Tenis. La erosión de las mareas ha dejado esta parte de la playa sin una buena capa de arena, lo que ha permitido aflorar a la superficie bloques de piedras de diferentes tamaños. La 'fuga' de sedimento se puede constatar porque el refuerzo de la cimentación del muro de costa vuelve a quedar descalzado. Hay que recordar que esta situación es la que permitió descubrir el año pasado una antigua embarcación, un pecio del siglo XV, en esta misma zona.

Pero la mancha gris de los pedruscos no se queda en la zona más occidental de la playa, sino que se prolonga junto a la orilla hasta más allá del puesto de vigilancia de los socorristas. La situación no es mejor en lo que se denomina como «playa sumergida», es decir en los primeros metros dentro del mar, donde los bañistas se las ven y se las desean para entrar y salir del agua.

El concejal García explicó que se va a echar mano de un contrato menor para retirar cascotes la semana que viene. Según indicó, hubiera sido poco operativo meter antes las máquinas en la playa porque si la marea no baja mucho los vehículos «se hunden en la arena» y se frustra el dispositivo. «Ahora vienen las mareas vivas de finales de agosto y septiembre, que son momentos muy propicios para retirar piedras».

El dispositivo actuará en la bajamar nocturna del lunes y el martes que viene cuando entre la marea baja y la alta habrá 3,6 metros de altura del mar. Los operarios trabajarán desde 3 horas antes y hasta 3 horas después de la bajamar para sacar el mayor rendimiento posible al dispositivo. En el equipo habrá miembros de la sociedad de ciencias Aranzadi que dirigirán las operaciones y previsiblemente del Servicio Provincial de Costas para vigilar la actuación. Es posible que dos semanas después, el 8 y 9 de septiembre, con ocasión de la nueva tanda de mareas vivas, se vuelva a repetir la operación.

Todo el escombro que se saque hoy son piedras que se ahorran los bañistas mañana. Un informe de Aranzadi realizado el pasado mes de diciembre recoge el volumen de escombros existente bajo la arena hace una década y cifra el volumen retirado desde 2016 hasta la actualidad. Se han eliminado 10.170 m3 (13.711 toneladas) de piedras de la playa, de los 14.600 m3 estimados que había antes de actuar. Es decir, se ha logrado retirar un 69%, pero falta por recoger casi un tercio.

Durante los años que hubo un contrato para el empleo de la despedregadora (2017-21) se eliminaron entre 2.000 y 3.000 toneladas de piedras cada verano. Los últimos tres años, teniendo que echar mano de contratos menores para actuaciones puntuales de uno o dos días, solo se han podido sacar entre 300 y 600 toneladas cada verano.