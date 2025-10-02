El Presupuesto de Donostia compromete partidas por casi 80 millones para nuevas inversiones hasta 2029

El proyecto de Presupuesto para 2026 presentado por el gobierno municipal incluye compromisos de nuevas inversiones por valor de casi 80 millones de euros hasta ... 2029. En el plan diseñado por el equipo de Eneko Goia destacan tres proyectos por su envergadura y exigencia financiera: el Bus Eléctrico Inteligente (BEI), la reforma del edificio Pescadería de la Bretxa y la construcción del pabellón multiusos de Illunbe.

Según explica el concejal de Personas, Gestión Económica y Presupuestaria, Kerman Orbegozo, el Departamento de Movilidad se lleva la mayor porción de la tarta para convertir la línea 17 de Gros-Amara-Miramon en una especie de tranvía sin catenarias con autobuses 100% eléctricos y funcionalidades pioneras en el transporte público. Permitirá conectar los barrios de Gros y Amara, así como la zona de Hospitales y el parque tecnológico de Miramon. Son cerca de 15 kilómetros de recorrido en los que se asegurará la intermodalidad con la pasante ferroviaria del Topo en la estación de Anoeta. Además de la compra de nueve autobuses eléctricos, el proyecto contempla las instalaciones necesarias para la carga eléctrica, incluido el pantógrafo de Miramon.

Transformar la línea 17 de Gros-Amara-Miramon en una especie de tranvía sin catenarias requerirá de 23,6 millones de euros

Entre sus principales ventajas, el bus inteligente contará con prioridad semafórica y carril exclusivo en los tramos en que sea posible. Los bordillos de las aceras deberán recrecerse unos centímetros para garantizar la mayor accesibilidad posible, de ahí la necesidad de acometer obras. Se han reservado para este fin un total de 23,6 millones: 11 en 2026, 6,5 en 2027 y 6,1 en 2028.

El traslado del mercado de la Bretxa al edificio Pescadería será otra de las grandes actuaciones que impulsará el Ayuntamiento en los próximos ejercicios. El delegado del PNV recuerda que las obras finalizarán en otoño de 2026, si bien aún quedarán otros trabajos incluidos en la operación como el derribo del 'táper' acristalado de la plaza. Este proyecto se costeará con una partida de 7,6 millones el año que viene y otra de 5,8 millones en 2027.

Objetivo: Mundial 2030

El nuevo pabellón multiusos de Illunbe ocupa el tercer puesto en la tabla de inversiones más caras del próximo cuatrienio. Si bien su presupuesto real se disparará hasta los 60 millones, según las estimaciones más recientes, de momento el gobierno municipal ha consignado partidas plurianuales por valor de 4,7 millones (1,1 millones en 2026, 282.000 euros en 2027, 1,7 millones en 2028 y 1,7 millones en 2029). Todavía no se ha redactado el proyecto ni se ha definido qué instituciones aportarán financiación, pero con este dinero el consistorio contará con capacidad para iniciar las obras, cuyo horizonte de finalización se ha fijado en el Mundial 2030.

El dinero para completar la urbanización exterior de Anoeta se usará a partir de 2028, cuando abra la nueva estación del Topo

El programa de inversiones recogido en el Presupuesto Municipal presentado el martes refleja otras cifras importantes, como los 2 millones para renovar el hogar del jubilado Erdialde (1,08 millones en 2026 y 991.000 euros en 2027), los 2,9 millones para la nueva sede de DonostiTIK, el antiguo Centro Informático Municipal (760.000 euros en 2026, 1,5 millones en 2027 y 700.000 euros en 2028) o los 2,3 millones para culminar la urbanización exterior del estadio de Anoeta una vez finalicen las obras del Topo (100.000 euros en 2027, 1,1 millones en 2028 y 1,1 millones en 2029).

Por ejercicios, el Presupuesto contempla en 2026 41,7 millones para nuevas inversiones –más otros 126 millones de ejercicios anteriores–, 22,2 millones en 2027, 12,6 millones en 2028 y 2,8 millones en 2029.