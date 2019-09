Las presuntas víctimas de abusos por un tatuador en Donostia decidieron denunciar tras aparecer un mensaje viral El acusado en la primera sesión del juicio celebrado en San Sebastián. / Félix Morquecho Una chica declara en el juicio que decidió contar su experiencia en un mensaje en Twitter para «que a otra gente no le pasara lo mismo». La primera sesión del juicio ha comenzado con el testimonio de las 12 mujeres denunciantes de 14 abusos EUROPA PRESS Miércoles, 11 septiembre 2019, 16:43

Presuntas víctimas del tatuador acusado de abusos sexuales en San Sebastián, la mayoría clientas suyas, han explicado que se animaron a denunciar tras ver el mensaje viral de una chica denunciando su caso en las redes sociales. La primera sesión del juicio contra el tatuador ha tenido lugar este miércoles en el Juzgado de lo Penal número 2 de San Sebastián. La sesión ha comenzado con el testimonio de las 12 mujeres denunciantes de 14 abusos, dos de las cuales ejercen acusación particular, y con el acusado tras un biombo para que no hubiera contacto visual entre ambas partes. La Fiscalía pide para el acusado 21 años y cuatro meses de prisión por tres delitos de agresión sexual, siete de abusos, tres de acoso y uno de coacciones.

La primera en declarar ha sido la chica que colgó un mensaje en la red social Twitter, que se hizo viral, denunciando haber sido acosada sexualmente por el acusado en su estudio de tatuaje de la calle Íñigo de la capital guipuzcoana en enero de 2018, cuando acudió a realizarse un tatuaje.

La joven ha relatado que acudió con unas amigas para tatuarse en el brazo, pero no tenía claro qué motivo escoger. Según ha indicado, sus amigas se quedaron fuera de la habitación donde Estrada le tatuó tumbada boca abajo en una camilla, sin saber lo que le «estaba haciendo».

La chica ha señalado que «la cosa empezó a subir de tono» y el acusado le pidió que le enseñara el ombligo, tras lo cual éste le «metió la mano por dentro de la ropa». Después, puso a la chica la plantilla del tatuaje y le indicó que se tumbara, «con connotación sexual». Una vez tumbada, le dijo que se acercara a él en la camilla y, aunque la mujer lo hizo, Estrada la «agarró de la cadera», le pasó la mano «por el culo frotando» y la «llevó con fuerza» hacia él.

La presunta víctima ha explicado que entonces se «bloqueó» y se quedó «totalmente paralizada» y «temblando», para añadir que, mientras Estrada le aplicaba el instrumental de tatuar sobre la piel«, notó que »frotó su pene« con su mano, lo que le llevó a retirarla y a tener el resto del tiempo el brazo levantado. «Al principio creí que lo había mal interpretado, pero luego me sentí intimidada en mi integridad sexual», ha confesado.

Además, ha señalado que tras pagar e irse del local con sus amigas a un bar, porque «necesitaba tranquilizarse», al llegar a casa decidió contar su experiencia en un mensaje en Twitter para «que a otra gente no le pasara lo mismo».

La chica también ha contado que después no podía mirarse en el espejo el tatuaje realizado por el acusado, porque cada vez que lo hacía se sentía «fatal» y al final decidió «taparlo para no verlo», algo que le ha «ayudado mucho», sobre todo cuando el tatuador colgó en sus redes sociales imágenes de ella en el local de la cámara de seguridad de éste, acusándole de que se había «inventado todo».

Otra víctima ha relatado que en verano de 2016 acudió a realizarse un 'cover' de un tatuaje en el brazo a la casa del tatuador en Bidebieta, cuando todavía no tenía local, y ya en la primera sesión el acusado le pidió que se quitara la camiseta. «No me pareció necesario, pero su mujer que estaba allí me dijo que era normal, que lo hacían todas las chicas», ha afirmado.

Además, ha indicado que en la última de cuatro sesiones, tras algunas preguntas «incómodas», como «si tenía novio o no», mientras le tatuaba le dijo que «le estaba excitando» y le puso «el pene en la mano, con la aguja puesta sobre la piel». «Le dije que estaba loco, que me soltara, grité pero siguió», ha señalado.

«Fue muy desagradable», ha relatado, para añadir que, después, «se abalanzó» e intentó besarla, pero ella cerró la boca. «Le empujé, se bajó los pantalones y se empezó a masturbar, porque decía que no podía aguantar, que tenía que hacer algo», ha apuntado. La mujer ha indicado que cogió sus cosas y se fue corriendo.

Después ha contado que el tatuaje se le infectó y fue al médico con «ansiedad» y contó lo que le había pasado, tras lo cual le recetaron «un tratamiento». Según ha indicado, no denunció entonces porque se sintió «hasta estúpida», pero el mensaje viral en Internet le «animó a contarlo».

Conmocionada y entre sollozos ha apuntado que el tatuaje que le retocó el procesado le ha causado «mucho dolor», porque era para recordar a su hijo, pero cada vez que lo miraba «veía un pene» y no a su pequeño, que tiene ahora ocho años y que le da «miedo» que el acusado «se pueda acercar a él», porque «le ha visto, sabe cómo se llama y a qué colegio va».

El resto de víctimas han relatado episodios similares, una de ellas, la ex pareja de un compañero de piso del acusado, ha contado que en 2014 se fue a vivir a ese piso y un día que su novio estaba fuera, al ir a coger un vaso de agua a la cocina, el imputado se le abalanzó encima «con los pantalones y los calzoncillos bajados». «Me acorraló contra la encimera de la cocina, intentando que le tocara el pene. Le empujé», ha explicado, para añadir que «poco después salió del cuarto su mujer, y se subió los pantalones».

La joven también ha indicado que se quedó «paralizada» y fue «todo muy rápido». Después se lo contó a su pareja y «le echó del piso», ha apuntado. Asimismo, ha declarado una joven que fue alumna del acusado en clases de tatuar en verano de 2016, cuando estaba pasando «un momento difícil» tras dejar una relación sentimental.

En este sentido, entre lágrimas, ha contado que entendió los «piropos» de su profesor como intentos de animarla, pero después «se insinuaba» y le decía «cosas» que no le gustaban. «No sabía cómo decirle que parara e intentaba reconducir la conversación», ha afirmado, al tiempo que ha confesado que el hecho de que fuera su profesor le daba «miedo».

Respecto a que no presentara denuncia hasta 2018, también ha apuntado que cuando ocurrió todo «había pasado un momento malo y no tenía apoyo». «No pensaba que podría pasarle a más gente», ha finalizado entre sollozos. El juicio continuará este jueves, cuando está previsto que declare el acusado.