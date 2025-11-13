Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Junto a Nadiia, parte del equipo del Maritxu: Vladis, Oleksandra y Katerina. Faltan Kepa y Gendry. G. ESTRADA

Ciudadanos

Nadiia Ignasheva Chihkhovska

«Preparamos la barra para las nueve y la gente ya se pide su café y su tortilla»

Frente a la churrería de Arturo, conejo a la cerveza en el Maritxu

Begoña del Teso

Begoña del Teso

San Sebastián

Jueves, 13 de noviembre 2025, 07:24

Comenta

Easo 53. En el bar que fue el Antia, luego el Maritxu, luego el Erlaitz y de nuevo, cuando en 2019 lo cogió Nadia, el ... Maritxu. Un buen lugar. Para el poteo y el menú del día (esa paella con marisco, mucho marisco, ese conejo a la cerveza, esa sopa de pescado...) y los pintxos (ese de carrillera, ese risotto, esa croqueta de cecina...). Para las tertulias culturales (quincenalmente, los jueves. Hablaremos de eso alguna vez con Ramón González Alonso 'aitona'). La barra la atienden, además de Nadiia, su hijo Vladislav, su cuñada Katerina y su sobrina Oleksandra. En cocina, Kepa y Genry.

