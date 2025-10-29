El PP reclama un «giro valiente» en materia de vivienda y pide «enfrentar el problema» de la seguridad

El PP ya lo anunció ayer: votaría 'no' a la investidura de Jon Insausti como nuevo alcalde de Donostia tras rechazar el PNV su decálogo ... de medidas de ciudad. Y el guion se ha cumplido como estaba previsto.

En su turno de intervención, lo primero que ha sacado a la palestra Borja Corominas, portavoz de los populares en el Ayuntamiento, ha sido precisamente eso: que los jeltzales no hayan atendido su propuesta para dialogar sobre diez asuntos de la ciudad. «Nos hubiera gustado que este honor de ser alcalde de San Sebastián hubiera ido acompañado de una mayoría más amplia, pero no ha sido así», ha arrancando el dirigente del PP.

Corominas ha defendido que su partido seguirá trabajando como hasta ahora: «Vamos a seguir haciendo una oposición crítica pero constructiva; vamos a seguir escuchando a los donostiarras para que nos ayuden a entender mejor los barrios, cuáles son sus problemas y cuáles son las posibles soluciones». Ha sido entonces cuando el portavoz del PP ha exigido al equipo de Gobierno, ahora con Jon Insausti al frente de la Alcaldía, que «cambie de rumbo» en algunos aspectos que el partido conservador considera «enormemente relevantes».

Así, Corominas ha subrayado la importancia de atajar el «grave problema» del acceso de la vivienda. «Las cosas no se han hecho bien hasta ahora y entendemos que se tiene que hacer un giro valiente, un giro de 180 grados», ha manifestado. Además, también ha lamentado que en materia de seguridad «se ha estado mirando hacia otro lugar durante demasiado tiempo» y, por ello, ha pedido «empezar a enfrentar un problema que nos está atropellando». En la misma línea se ha pronunciado sobre el mantenimiento de los barrios y la «destrucción del patrimonio» de Donostia.

Corominas ha reconocido que mantiene «una buena relación personal» con Insausti y se ha mostrado «convencido» de que seguirá siendo así. «Tanto tú como yo creo que somos lo suficientemente maduros como para discernir claramente lo que es la legítima crítica política de los afectos personales», le ha dicho directamente al nuevo alcalde.

Por todo ello, el dirigente del PP ha incidido en que desde su partido «vamos seguir haciendo nuestra legítima crítica política, y espero y deseo que sigamos teniendo un afecto personal». «Solo me queda desearte toda la suerte del mundo porque será también la suerte de todos nosotros y la suerte de todos los donostiarras», ha concluido.