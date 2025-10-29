Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los ediles del PP Vanesa Vélez, Borja Corominas y Tomás Pascual. Morquecho

El PP reclama un «giro valiente» en materia de vivienda y pide «enfrentar el problema» de la seguridad

Corominas subraya que su partido «seguirá haciendo una oposición crítica pero constructiva», y lamenta que el PNV no haya atendido el decálogo de medidas de ciudad que propusieron los populares para votar 'sí' a la investidura

Ainhoa Muñoz

Ainhoa Muñoz

San Sebastián

Miércoles, 29 de octubre 2025, 12:31

El PP ya lo anunció ayer: votaría 'no' a la investidura de Jon Insausti como nuevo alcalde de Donostia tras rechazar el PNV su decálogo ... de medidas de ciudad. Y el guion se ha cumplido como estaba previsto.

