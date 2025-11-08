El PP reclama «contención» en el Presupuesto y Elkarrekin, más vivienda pública en Donostia

PP y Elkarrekin Podemos han presentado enmiendas a la totalidad al proyecto de Presupuesto para 2026 aprobado por el gobierno municipal de Donostia. Los populares ... consideran que el documento «repite los mismos errores estructurales de los últimos ejercicios» e «incide en los vicios de gestión», al tiempo que critica a PNV-PSE por «negarse a hacer un ejercicio de contención presupuestaria y volver a exigir a los donostiarras que asuman el peso de los fallos en la gestión diaria de los asuntos municipales», según apunta su portavoz, Borja Corominas.

Por su parte, Víctor Lasa, de Elkarrekin Podemos, denuncia que las cuentas del gobierno municipal «perpetúan un modelo de ciudad desigual y dependiente del mercado inmobiliario en la peor crisis de acceso a la vivienda de la historia», ante lo que propone «como medida estructural y de justicia social» que siete de cada diez nuevas viviendas que se construyan en la sean protegidas. Esta propuesta, señala el portavoz de la formación progresista, «permitiría aumentar el parque público, frenar la especulación y garantizar el derecho efectivo a la vivienda, tal y como reconocen las leyes vasca y estatal».

El alcalde, Jon Insausti, ha anunciado que se sentará a negociar con los grupos de la oposición pese a sus enmiendas a la totalidad.