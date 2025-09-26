El Pleno insta a renovar la barandilla de Lauaizeta «a la mayor brevedad»
El gobierno municipal confía en una aportación foral para su financiación
San Sebastián
Viernes, 26 de septiembre 2025, 07:21
El Pleno aprobó ayer por unanimidad una moción de control de EH Bildu en la se pide al gobierno municipal que renueve la barandilla de ... Lauaizeta, ubicada en un paso rodado con aceras sobre la GI-20, «a la mayor brevedad posible». Todos los grupos convinieron en que es un asunto de seguridad ante el mal estado de este elemento, que tiene barrotes rotos, doblados y muchos de ellos carcomidos por la roña.
El concejal de Proyectos Urbanos, Juantxo Marrero, explicó que «el proyecto está redactado» y matizó que «estamos buscando financiación». En concreto, el gobierno municipal busca la implicación de la Diputación en la seguridad de un paso que en su día se discutió si era de competencia municipal o foral. La nueva barandilla tendría un coste de 337.000 euros, una cantidad que todos los grupos dan por bien empleada. «No hay razón para demorar más tiempo una intervención que es por seguridad de todos los vecinos de Altza», dijo Jorge Mota (PP).
