Peligroso estado en el que se encuentra la barandilla del paso de Lauaizeta sobre la GI-20 A.M.

El Pleno insta a renovar la barandilla de Lauaizeta «a la mayor brevedad»

El gobierno municipal confía en una aportación foral para su financiación

Aingeru Munguía

Aingeru Munguía

San Sebastián

Viernes, 26 de septiembre 2025, 07:21

El Pleno aprobó ayer por unanimidad una moción de control de EH Bildu en la se pide al gobierno municipal que renueve la barandilla de ... Lauaizeta, ubicada en un paso rodado con aceras sobre la GI-20, «a la mayor brevedad posible». Todos los grupos convinieron en que es un asunto de seguridad ante el mal estado de este elemento, que tiene barrotes rotos, doblados y muchos de ellos carcomidos por la roña.

