La playa de La Concha de San Sebastián se transforma en un gran lienzo solidario para celebrar los 25 años de Calcuta Ondoan El arenal de San Sebastián ha ilustrado este martes a una mujer india con motivo del 25 aniversario de la ONGD

Iñigo Galparsoro San Sebastián Martes, 7 de octubre 2025, 19:18 | Actualizado 19:40h. Comenta Compartir

La playa de La Concha de San Sebastián se ha convertido este martes en testigo de excepción de una iniciativa solidaria. Y es que la ONGD Calcuta Ondoan, con el apoyo del Ayuntamiento de Donostia, ha querido celebrar de una forma muy especial los 25 años que lleva apoyando proyectos en desarrollo en la India, así como todo tipo de actividades de Educación para la Transformación Social en nuestro entorno.

Para ello, la organización ha optado por transformar parte de la playa de La Concha en un lienzo de grandes dimensiones. Así, desde las 8.00 horas se ha comenzado a perfilar el retrato sobre la arena, en la zona más próxima a los jardines de Alderdi Eder. La labor creativa se ha extendido hasta las 12.00 horas ante la mirada de turistas y curiosos que se han acercado a la barandilla del paso para ver todo el proceso.

El autor del dibujo ha sido Germán Cedano Mongrut, artista multidisciplinar nacido en Lima (Perú) formado como dibujante y especializado en arte en la playa (sand art). Un dron ha sobrevolado la zona para recoger todo el proceso creativo que se ha llevado a cabo durante toda la mañana.

El resultado final de su ilustración, de 25 metros de diámetro, muestra el rostro de Santoshi Tudu, una mujer india que simboliza «la fortaleza, resiliencia y lucha por la garantía de los derechos de las mujeres». Además del lienzo, de gran impacto, la ONGD también ha habilitado un puesto de información en el paseo de La Concha junto al carrusel, para dar a conocer la labor de sensibilización que lleva a cabo.